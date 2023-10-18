台中購物節10/26開跑 26日起加碼發放物調券45萬份

台中市政府於年中推出物調券，100元可換200元物調券在夜市、傳統市場及商圈使用；配合購物節將開跑，市府今天表示，26日起將擴大於78個場域發放45萬份物調券。

台中購物節將於26日登場，台中市政府經濟發展局發布新聞稿指出，第3波物調券也同步登場，自26日至28日，將於台中市公有零售市場、夜市攤販集中區，以及各大商圈發放物調券，預計將78個場域納入發放、使用範圍，且發放數量加碼至45萬份。

市府曾於今年5月、6月推出物調券，民眾可以現金新台幣100元換200元物調券進行消費，經發局指出，當時有許多民眾感謝市府發放加菜金，也使得公有零售市場、列管攤販集中區，以及輔導的商圈締造一波營收高峰，創造強大庶民經濟。

經發局說明，配合台中購物節加碼的「物調券第3波」，將自26日至28日於38處公有市場、17處攤販集中區及23處商圈發放；另外，為使無公有市場的行政區居民也有機會兌換物調券，將於26日在潭子區、石岡區與大安區3處區公所發放。

經發展表示，這波物調券使用期間至31日止，可於38處公有市場、17處攤販集中區及23處商圈使用，這次活動規則與上半年相同，民眾不必重新摸索使用規則，而各場域發放時間、地點及相關資訊，都將公布於經發局網站供民眾查看。

經發局提醒，各場域分配的物調券數量不一，每人每次至多兌換2份，兌換不找零，請民眾自備百元鈔，數量有限，換完為止；物調券於活動期限內視同現金，且僅能於券上所示場域使用，請多加注意物調券使用規範，並務必於使用時間內消費完畢，如逾期或遺失，恕不退費或補發。