快訊

22歲男中彈「忍痛開車3小時」 從台中北上急衝板橋亞東醫院

流感疫苗各廠牌接種率出爐！高端48%倒數第二 這廠牌最低

SBL／對吳季穎涉打假球不知情 台啤聲明：他已自請離隊

台中購物節10/26開跑 26日起加碼發放物調券45萬份

中央社／ 台中18日電

台中市政府於年中推出物調券，100元可換200元物調券在夜市、傳統市場及商圈使用；配合購物節將開跑，市府今天表示，26日起將擴大於78個場域發放45萬份物調券。

台中購物節將於26日登場，台中市政府經濟發展局發布新聞稿指出，第3波物調券也同步登場，自26日至28日，將於台中市公有零售市場、夜市攤販集中區，以及各大商圈發放物調券，預計將78個場域納入發放、使用範圍，且發放數量加碼至45萬份。

市府曾於今年5月、6月推出物調券，民眾可以現金新台幣100元換200元物調券進行消費，經發局指出，當時有許多民眾感謝市府發放加菜金，也使得公有零售市場、列管攤販集中區，以及輔導的商圈締造一波營收高峰，創造強大庶民經濟。

經發局說明，配合台中購物節加碼的「物調券第3波」，將自26日至28日於38處公有市場、17處攤販集中區及23處商圈發放；另外，為使無公有市場的行政區居民也有機會兌換物調券，將於26日在潭子區、石岡區與大安區3處區公所發放。

經發展表示，這波物調券使用期間至31日止，可於38處公有市場、17處攤販集中區及23處商圈使用，這次活動規則與上半年相同，民眾不必重新摸索使用規則，而各場域發放時間、地點及相關資訊，都將公布於經發局網站供民眾查看。

經發局提醒，各場域分配的物調券數量不一，每人每次至多兌換2份，兌換不找零，請民眾自備百元鈔，數量有限，換完為止；物調券於活動期限內視同現金，且僅能於券上所示場域使用，請多加注意物調券使用規範，並務必於使用時間內消費完畢，如逾期或遺失，恕不退費或補發。

台中市 夜市

延伸閱讀

歐盟CBAM申報測試開始 高市經發局助2廠商完成準備

推台積電設廠首選淡海新市鎮 新北經發局支持：也曾考慮這三區

中市2鐵皮市場轉型複合商場 統一集團將投資近15億

新北群募產品一次看！ 10月22日林口三井OUTLET免費體驗

相關新聞

台中登革熱快篩陽+1！西屯女台南探親 家人曾發燒

台中市衛生局今證實，醫院通報新增1例本土登革熱NS1陽性個案，疫調發現，住西屯區的40多歲女子中秋連假期間至台南探親，國...

二水國際跑水節11月登場 可搭蒸汽火車、跑水、吃農村古早好滋味

彰化縣「二水國際跑水節」將於11月4日、5日登場，彰化縣長王惠美表示，今年活動有5大亮點，包括圳頭祭、神轎跑水、浪漫水圳...

台中第三波「物調券」增至45萬份 購物節登場

台中購物節26日起跑，第三波物調券同步登場。中市府將於26至28日在公有零售市場、夜市攤販集中區及各大商圈等78處區域發...

南投垃圾超過23萬公噸 許淑華公私合作清運3年減半

南投縣議會定期會今天施政總部告，南投縣長許淑華說，縣民關切垃圾處理問題，縣府今年去化8萬噸垃圾量，最近並和民間最大的廢棄...

南投通報流感重症死亡2例 確定病例16例皆慢性病長者

流感病毒正值流行期，南投縣通報疑似流感併發重症病例累計26例，其中確定病例為16例，死亡個案計2例，經統計皆為65歲以上...

1天捐上百萬元物資 台中南門扶輪社「三愛合一」回饋社會

台中市南門扶輪社上午舉辦「三愛合一」捐贈活動，除捐贈台中市消防局兩部「12導程心電圖機」，以及與今網智慧科技公司共同捐贈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。