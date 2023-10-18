快訊

總統大選最新民調出爐 這2種「藍白組合」皆領先賴蕭配

台積電面臨挑戰多 半導體循環周期不樂觀

中科園區災防應變演練 加強反制無人機闖入干擾

中央社／ 台中18日電

國科會中部科學管理局今天會同消防局等應變聯防單位及廠商，進行園區災害防救應變觀摩演練，除地震疏散演練、火災與化學品洩漏搶救外，也加強無人機闖入等應變聯防項目。

中科管理局與矽品精密工業公司、台中市政府消防局、環保局、環境部中區環境事故專業技術小組等應變聯防單位，今天共同舉行「112年度中部科學園區災害防救應變觀摩演練」，模擬整合火災及公共危險物品外洩災害應變聯防等情境。

中科管理局副局長施文芳嘉勉各參演單位時表示，日前發生嚴重工廠火災爆炸事故，政府各部門無不以此為鑑，加強檢視化學品及消防安全管理落實程度，並檢討精進改善措施。

施文芳指出，科學園區多年前即建置化學品自主申報系統整合園區化學品資訊，並要求廠商需同步將化學品物質清單、數量、配置圖等置放於廠區哨口等易取得並能即時提供給救災單位的處所，配合輔導查核及聯合檢查機制，使園區的災害防救整備完善，未來將持續精進。

矽品精密工業公司副總經理李權豐也感謝各救災單位的指導及共同合作，他說，透過演練可讓園區廠商實際再精進應變技巧，提升防、救災效能。

中科管理局說明，今天演練情境為模擬中部地區發生震度5級以上強震，造成台中園區廠房建築物損毀，及載運N-甲基吡咯烷酮（NMP）的槽車與搬運桶裝丙酮的堆高機發生碰撞，導致堆高機起火、駕駛受傷、受困及化學品洩漏等意外事故，接著並進行發現無人機未經許可闖入予以反制干擾演練。

火災 強震

延伸閱讀

比籃球大！嘉義歷史建物驚見超大虎頭蜂巢 市集開張緊急摘除

芬園行政園區荒廢18年遭糾正 鄉長：前任推動「跟我無關」

芬園鄉行政園區長期閒置荒廢 監院糾正彰化縣政府

影／大安濱海樂園海翁橋啟用 「鯨魚」串連樂園和媽祖園區

相關新聞

南投通報流感重症死亡2例 確定病例16例皆慢性病長者

流感病毒正值流行期，南投縣通報疑似流感併發重症病例累計26例，其中確定病例為16例，死亡個案計2例，經統計皆為65歲以上...

南投垃圾超過23萬公噸 許淑華公私合作清運3年減半

南投縣議會定期會今天施政總部告，南投縣長許淑華說，縣民關切垃圾處理問題，縣府今年去化8萬噸垃圾量，最近並和民間最大的廢棄...

1天捐上百萬元物資 台中南門扶輪社「三愛合一」回饋社會

台中市南門扶輪社上午舉辦「三愛合一」捐贈活動，除捐贈台中市消防局兩部「12導程心電圖機」，以及與今網智慧科技公司共同捐贈...

小犬颱風農損現金救助 彰化再納入蘆筍、花椰菜

彰化因小犬颱風累計農業災損已逾2億元，日前農業部公告彰化的10種災損品項，有農民表達不滿彰化明明還有其他作物受災後，卻沒...

影／壯觀！南投清境長街宴 美食長龍綿延逾50米

南投縣仁愛鄉清境火把節將於27、28日登場，居民今以「長街宴」為活動暖身；今年「長街宴」輪由定遠新村辦理，且首度開放外地...

中興新村搶救老化 用科技、創新發展為台灣創生基地

中興新村因精省和人口老化，逐漸凋零，立委蔡培慧今天會勘，提出針對道路、路燈等老舊設施進行改善；成立地方創生育成村；導入智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。