中科園區災防應變演練 加強反制無人機闖入干擾

國科會中部科學管理局今天會同消防局等應變聯防單位及廠商，進行園區災害防救應變觀摩演練，除地震疏散演練、火災與化學品洩漏搶救外，也加強無人機闖入等應變聯防項目。

中科管理局與矽品精密工業公司、台中市政府消防局、環保局、環境部中區環境事故專業技術小組等應變聯防單位，今天共同舉行「112年度中部科學園區災害防救應變觀摩演練」，模擬整合火災及公共危險物品外洩災害應變聯防等情境。

中科管理局副局長施文芳嘉勉各參演單位時表示，日前發生嚴重工廠火災爆炸事故，政府各部門無不以此為鑑，加強檢視化學品及消防安全管理落實程度，並檢討精進改善措施。

施文芳指出，科學園區多年前即建置化學品自主申報系統整合園區化學品資訊，並要求廠商需同步將化學品物質清單、數量、配置圖等置放於廠區哨口等易取得並能即時提供給救災單位的處所，配合輔導查核及聯合檢查機制，使園區的災害防救整備完善，未來將持續精進。

矽品精密工業公司副總經理李權豐也感謝各救災單位的指導及共同合作，他說，透過演練可讓園區廠商實際再精進應變技巧，提升防、救災效能。

中科管理局說明，今天演練情境為模擬中部地區發生震度5級以上強震，造成台中園區廠房建築物損毀，及載運N-甲基吡咯烷酮（NMP）的槽車與搬運桶裝丙酮的堆高機發生碰撞，導致堆高機起火、駕駛受傷、受困及化學品洩漏等意外事故，接著並進行發現無人機未經許可闖入予以反制干擾演練。