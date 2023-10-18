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南投通報流感重症死亡2例 確定病例16例皆慢性病長者

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
流感初期症狀就像一般感冒，因此容易被忽視，後期會出現明顯的全身無力、頭痛、發燒，南投衛生局籲接種流感疫苗是預防流感最有效的方式之一。圖／南投衛生局提供
流感初期症狀就像一般感冒，因此容易被忽視，後期會出現明顯的全身無力、頭痛、發燒，南投衛生局籲接種流感疫苗是預防流感最有效的方式之一。圖／南投衛生局提供

流感病毒正值流行期，南投縣通報疑似流感併發重症病例累計26例，其中確定病例為16例，死亡個案計2例，經統計皆為65歲以上長者占55%，具三高慢性病史，其中84%未接種當季流感疫苗，南投衛生局提醒倘家中尚有未接種流感疫苗的幼童，應盡速帶寶貝前往縣內104家合約院所接種，以提升疫苗保護力，降低感染後併發重症風險。

衛生局長陳南松表示，依衛福部資料統計，截至10月17日，全台流感併發重症新增一名11個月男嬰死亡案例，流感併發重症病例累計802例，年齡層以65歲以上長者為多，其中84%未接種當季流感疫苗，82%具慢性病史；流感死亡185例，未接種當季流感疫苗占73%，具慢性病史占94%。

陳南松說，民眾若出現「一燒（發燒）」、「二痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）」、「三疲倦」就須警覺是流感；而流感初期症狀就像一般感冒，因此容易被忽視，後期會出現明顯的全身無力、頭痛、發燒，康復期約1至2周，且容易引起嚴重併發症（如肺炎、腦炎、心肌炎等），甚至導致死亡。

南投衛生局並指出，秋冬季也是流感好發期，接種流感疫苗是預防流感最有效的方式之一，民眾於日常仍應培養衛生好習慣，落實勤洗手及咳嗽禮節等衛生防護措施，倘民眾或家中親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險症狀，請盡速就醫並配合醫囑服藥，以免錯過黃金治療期。全縣流感疫苗合約院所名單請至南投縣政府衛生局網站查詢：https://reurl.cc/9R6jyn，或撥打本縣防疫專線049-2220904。

流感初期症狀就像一般感冒，因此容易被忽視，後期會出現明顯的全身無力、頭痛、發燒，南投衛生局籲接種流感疫苗是預防流感最有效的方式之一。圖／南投衛生局提供
流感初期症狀就像一般感冒，因此容易被忽視，後期會出現明顯的全身無力、頭痛、發燒，南投衛生局籲接種流感疫苗是預防流感最有效的方式之一。圖／南投衛生局提供
流感初期症狀就像一般感冒，因此容易被忽視，後期會出現明顯的全身無力、頭痛、發燒，南投衛生局籲接種流感疫苗是預防流感最有效的方式之一。圖／南投衛生局提供
流感初期症狀就像一般感冒，因此容易被忽視，後期會出現明顯的全身無力、頭痛、發燒，南投衛生局籲接種流感疫苗是預防流感最有效的方式之一。圖／南投衛生局提供

流感疫苗 衛生局 慢性病

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