1天捐上百萬元物資 台中南門扶輪社「三愛合一」回饋社會
台中市南門扶輪社上午舉辦「三愛合一」捐贈活動，除捐贈台中市消防局兩部「12導程心電圖機」，以及與今網智慧科技公司共同捐贈140套運動服給台中市智障者家長協會，社長莊賜濱個人還捐出他銷售美國受歡迎的筆記本2830本，給社會局弱勢家庭課後照顧使用，也使得今天的捐贈金額達105萬元。
包括國策顧問張光瑤、社會局副局長陳坤皇、消防局專門委員林黎銘、社團法人台中市智障者家長協會創會長林秀美都參與捐贈典禮，感謝台中南門扶輪社對社會的付出與貢獻。
消防局長孫福佑也感謝台中南門扶輪社以實際行動支持消防弟兄，用愛心回饋社會、造福市民，盼各階層企業、公益團體與善心人士能共襄盛舉，以期全面提升救護量能，守護民眾生命財產安全。
台中南門扶輪社說，社長莊賜濱經營印刷公司，捐贈的筆記本是外銷美國的熱賣商品，國內並無銷售，但是為了弱勢家庭學童，他特別捐出此一產品。另外，莊賜濱也捐贈「台灣扶輪公益網」公益平台近萬件文具用品。
莊賜濱說，為了讓救護人員能在第一時間有快速便利的器材可用，因此號召社友共同捐贈消防局兩組「12導程心電圖機」以有效提供第一線救護人員或線上醫療指導醫師有效判讀診斷心臟疾病，縮短救治時間。而好的筆記內容能幫助學習，希望這些筆記本能幫助到弱勢家庭學童。
至於捐贈運動服裝給社團法人台中市智障者家長協會，是希望心智障礙者的家庭能走出戶外、一同參與社會活動。
莊賜濱說，南門扶輪社及社友今年總共捐出483萬元用於社會公益，其中包括贊助茄荖國小偏鄉英語遠距教學、捐助創世基金會植物人照護計畫、頭汴國小高球扎根計畫，和中秋節捐贈南投中寮鄉中低收入戶等。
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