快訊

總統大選最新民調出爐 這2種「藍白組合」皆領先賴蕭配

台積電面臨挑戰多 半導體循環周期不樂觀

1天捐上百萬元物資 台中南門扶輪社「三愛合一」回饋社會

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市南門扶輪社上午舉辦「三愛合一」捐贈活動，社長莊賜濱（左三）個人還捐出他銷售美國受歡迎的筆記本2830本。圖／台中市南門扶輪社提供
台中市南門扶輪社上午舉辦「三愛合一」捐贈活動，社長莊賜濱（左三）個人還捐出他銷售美國受歡迎的筆記本2830本。圖／台中市南門扶輪社提供

台中市南門扶輪社上午舉辦「三愛合一」捐贈活動，除捐贈台中市消防局兩部「12導程心電圖機」，以及與今網智慧科技公司共同捐贈140套運動服給台中市智障者家長協會，社長莊賜濱個人還捐出他銷售美國受歡迎的筆記本2830本，給社會局弱勢家庭課後照顧使用，也使得今天的捐贈金額達105萬元。

包括國策顧問張光瑤、社會局副局長陳坤皇、消防局專門委員林黎銘、社團法人台中市智障者家長協會創會長林秀美都參與捐贈典禮，感謝台中南門扶輪社對社會的付出與貢獻。

消防局長孫福佑也感謝台中南門扶輪社以實際行動支持消防弟兄，用愛心回饋社會、造福市民，盼各階層企業、公益團體與善心人士能共襄盛舉，以期全面提升救護量能，守護民眾生命財產安全。

台中南門扶輪社說，社長莊賜濱經營印刷公司，捐贈的筆記本是外銷美國的熱賣商品，國內並無銷售，但是為了弱勢家庭學童，他特別捐出此一產品。另外，莊賜濱也捐贈「台灣扶輪公益網」公益平台近萬件文具用品。

莊賜濱說，為了讓救護人員能在第一時間有快速便利的器材可用，因此號召社友共同捐贈消防局兩組「12導程心電圖機」以有效提供第一線救護人員或線上醫療指導醫師有效判讀診斷心臟疾病，縮短救治時間。而好的筆記內容能幫助學習，希望這些筆記本能幫助到弱勢家庭學童。

至於捐贈運動服裝給社團法人台中市智障者家長協會，是希望心智障礙者的家庭能走出戶外、一同參與社會活動。

莊賜濱說，南門扶輪社及社友今年總共捐出483萬元用於社會公益，其中包括贊助茄荖國小偏鄉英語遠距教學、捐助創世基金會植物人照護計畫、頭汴國小高球扎根計畫，和中秋節捐贈南投中寮鄉中低收入戶等。

台中市南門扶輪社上午舉辦「三愛合一」捐贈活動，捐贈台中市消防局兩部「12導程心電圖機」。圖／台中市南門扶輪社提供
台中市南門扶輪社上午舉辦「三愛合一」捐贈活動，捐贈台中市消防局兩部「12導程心電圖機」。圖／台中市南門扶輪社提供

台中市 弱勢家庭 美國

延伸閱讀

救護車救回兒子…他堅持16年「傻瓜工程」 集衆捐4部「捨得號」救護車

金門女兒李淑睿返鄉行善 攜40箱民生物資贈弱勢家庭

撐了4年...鳳山一家3口陳屍主臥室 社會局：非低收入戶

小犬颱風來勢「不小」盧秀燕：台中「有機會」放颱風假

相關新聞

銀髮族注意！ 滿75歲需換駕照 自願註銷還送這好康

為關懷高齡駕駛人用路安全，75歲以上高齡駕駛人收到換照通知，一定要處理，以免駕照過期失效或註銷受罰。豐原監理站表示，若銀...

「中漂」掀風潮 中市人口破284萬

台中市人口數2017年超越高雄市，成為全國第二大城後，今年9月人口數再創新高達284萬1225人。民政局長吳世瑋說，從去...

卡努農損現金救助等逾2月 仁愛鄉最快下周首批撥款

卡努颱風8月重創南投縣仁愛鄉，農損粗估上億元，農業部公告全鄉所有農作物納天災現金救助，且從速辦理。鄉民抱怨，回報災損至今...

高鐵橋下誰的家當 公告限期搬走

以高鐵高架橋下為家？彰化縣社頭鄉協和村高鐵橋下的自行車道，15日出現一批居家用品，有家電、電腦、矮桌與衣架等，地方傳出有...

台中百億蓋巨蛋 第8次流標

台中巨蛋工程昨天第8度流標，目前總預算已提高到99.98億元，因工程難度高，屋頂跨距大、地下開挖18.9公尺等，這次有1...

法國CEO會勘「全台首座氦氣球樂園」 預計2026年開園

南投縣斥資5.22億元在草屯九九峰地區打造全台首座氦氣球樂園，向法國Aerophile公司採購最新型Aero30NG超輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。