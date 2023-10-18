快訊

總統大選最新民調出爐 這2種「藍白組合」皆領先賴蕭配

台積電面臨挑戰多 半導體循環周期不樂觀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小犬颱風農損現金救助 彰化再納入蘆筍、花椰菜

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
小犬颱風侵襲，彰化縣長王惠美日前到芳苑鄉勘查小犬颱風造成農損。記者簡慧珍／攝影
小犬颱風侵襲，彰化縣長王惠美日前到芳苑鄉勘查小犬颱風造成農損。記者簡慧珍／攝影

彰化因小犬颱風累計農業災損已逾2億元，日前農業部公告彰化的10種災損品項，有農民表達不滿彰化明明還有其他作物受災後，卻沒被公告補助；彰化縣今再公告蘆筍、花椰菜為農業天然災害現金救助地區，縣府也強調，不在目前公告品項的作物如有受損，農民除第一時間應先自行拍照外，仍可向土地所在地公所通報災損。

縣府農業處說，請農民於10月18日到27日道地所在地公所申請現金救助，依農業部公告，現金救助額度以「農業天然災害現金救助項目及額度」所定救助額度為標準，申請救助項目損失率達20%以上者，白花椰菜每公頃現金救助4萬1千元、蘆筍每公頃現金救助4萬6千元，損失率未達20%者，則不予救助。

有溪州鄉芭樂農指出，這次風災之後第一時間看不出農損，直到這幾天發現在枝幹上的芭樂長不大、陸續泛黃，根本無法採收，溪州的芭樂已損失超過5成，卻沒被納入公告農損範圍，覺得很納悶。

農業處指出，小犬颱風罕見地出現強風夾帶大量鹽塵，造成彰化很多農作物出現植株枯萎及倒伏現象，累計農業災損已達2億元以上，提醒各農友種植的各類農作物如有災損情況，應自行拍攝當次災害損失照片，並自行標示田區坐落地段（地號）等，再到土地所在地鄉鎮市公所通報。

災損 小犬颱風

延伸閱讀

小犬颱風摧殘毀蘭嶼近百房屋 展望會發起重建計畫

彰化火葬場案爭議激化 花壇也加入反對更添變數

大佛籠罩霧霾！中部空品亂糟糟 彰化員林呈紅色警示

從速攏係假？卡努農損救助申請2個月沒下文 原來卡在這

相關新聞

南投通報流感重症死亡2例 確定病例16例皆慢性病長者

流感病毒正值流行期，南投縣通報疑似流感併發重症病例累計26例，其中確定病例為16例，死亡個案計2例，經統計皆為65歲以上...

南投垃圾超過23萬公噸 許淑華公私合作清運3年減半

南投縣議會定期會今天施政總部告，南投縣長許淑華說，縣民關切垃圾處理問題，縣府今年去化8萬噸垃圾量，最近並和民間最大的廢棄...

1天捐上百萬元物資 台中南門扶輪社「三愛合一」回饋社會

台中市南門扶輪社上午舉辦「三愛合一」捐贈活動，除捐贈台中市消防局兩部「12導程心電圖機」，以及與今網智慧科技公司共同捐贈...

小犬颱風農損現金救助 彰化再納入蘆筍、花椰菜

彰化因小犬颱風累計農業災損已逾2億元，日前農業部公告彰化的10種災損品項，有農民表達不滿彰化明明還有其他作物受災後，卻沒...

影／壯觀！南投清境長街宴 美食長龍綿延逾50米

南投縣仁愛鄉清境火把節將於27、28日登場，居民今以「長街宴」為活動暖身；今年「長街宴」輪由定遠新村辦理，且首度開放外地...

中興新村搶救老化 用科技、創新發展為台灣創生基地

中興新村因精省和人口老化，逐漸凋零，立委蔡培慧今天會勘，提出針對道路、路燈等老舊設施進行改善；成立地方創生育成村；導入智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。