小犬颱風農損現金救助 彰化再納入蘆筍、花椰菜

彰化因小犬颱風累計農業災損已逾2億元，日前農業部公告彰化的10種災損品項，有農民表達不滿彰化明明還有其他作物受災後，卻沒被公告補助；彰化縣今再公告蘆筍、花椰菜為農業天然災害現金救助地區，縣府也強調，不在目前公告品項的作物如有受損，農民除第一時間應先自行拍照外，仍可向土地所在地公所通報災損。

縣府農業處說，請農民於10月18日到27日道地所在地公所申請現金救助，依農業部公告，現金救助額度以「農業天然災害現金救助項目及額度」所定救助額度為標準，申請救助項目損失率達20%以上者，白花椰菜每公頃現金救助4萬1千元、蘆筍每公頃現金救助4萬6千元，損失率未達20%者，則不予救助。

有溪州鄉芭樂農指出，這次風災之後第一時間看不出農損，直到這幾天發現在枝幹上的芭樂長不大、陸續泛黃，根本無法採收，溪州的芭樂已損失超過5成，卻沒被納入公告農損範圍，覺得很納悶。

農業處指出，小犬颱風罕見地出現強風夾帶大量鹽塵，造成彰化很多農作物出現植株枯萎及倒伏現象，累計農業災損已達2億元以上，提醒各農友種植的各類農作物如有災損情況，應自行拍攝當次災害損失照片，並自行標示田區坐落地段（地號）等，再到土地所在地鄉鎮市公所通報。