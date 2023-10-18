中市2鐵皮市場轉型複合商場 統一集團將投資近15億
中市府進行市場用地投資案招商有成，經發局今天表示，統一集團預計分別投資9.2億元及5.6億元，將「北屯市31」、「大里市7併廣2」2處傳統鐵皮市場基地轉型為複合式生活商場。
台中市政府經濟發展局發布新聞稿指出，市府展開市場用地投資案，成功引進統一集團投資「北屯市31」及「大里市7併廣2」，未來將把2處傳統鐵皮市場基地轉型為複合式生活商場，不僅活絡地方發展，還可提供更多就業機會。
其中北屯區「市31」BOT案，經發局表示，由於昔日錦村市場（崇德玉市）隨傳統市場及玉市買賣日漸式微，鋼構臨時使用建築屆期，市場無法再轉型求變，鑑於基地位處崇德路三段及崇德十八路交叉口，距離74號快速道路僅3分鐘，因此展開招商引資。
經發局指出，統一集團著眼北屯區人口數多達30萬人，是台中市第1大行政區，規劃投資「太子置地廣場」，目標客群配合仁美與崇德生活圈區域發展，預計投資金額約新台幣9.2億元，除市府可收取開發權利金5000萬元及每年營運權利金300萬元以上挹注市庫收入，還可提供200個以上就業機會。
至於大里區人口持續成長，突破20萬人，已躍升為台中市人口第3大行政區，經發局辦理大里區「市7及廣2用地」合併開發BOT案，現況為德芳興市場及停車場。
經發局表示，統一集團規劃興建「太子置地廣場－大里館」，預計投資金額約5.6億元，特許年期內市府預計可收取開發權利金200萬元、固定權利金2000萬元及變動權利金約3.1億元，同時提供100個以上就業機會。
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