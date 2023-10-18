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影／壯觀！南投清境長街宴 美食長龍綿延逾50米
南投縣仁愛鄉清境火把節將於27、28日登場，居民今以「長街宴」為活動暖身；今年「長街宴」輪由定遠新村辦理，且首度開放外地民眾參加，現場今天擺出2排逾50米長的紅色筵席，眾人開心大啖滇緬傣傳統料理，場面壯觀熱鬧。
縣府指出，早年從泰北邊境撤回台灣的雲南軍民落腳清境地區開墾，其兒孫傳承滇緬文化延續舊有習俗及擺夷料理，其中「火把節」源自彝、白、哈尼、納西等少數民族的傳統節日，尤以彝族為主，猶如新年，具薪火相傳、感念祖先等意涵。
而在清境火把節前的長街宴，源於哈尼族傳統「十月年」的祈福宴席，家戶沿街擺桌連成一條長龍，又稱「長龍宴」，社區、店家和居民共同準備滇、緬、泰或原鄉等佳餚，眾人齊聚一堂，從「龍頭」吃到「龍尾」象徵家興業旺、平安幸福。
清境社區發展協會表示，每年的長街宴是由當地博望、定遠、壽亭新村等3社區輪流舉辦，為火把節暖場，而今年輪由定遠新村，但有別於以往都是居民、師生、店家等當地人參與，今天首度開放外地遊客透過報名預約，體驗滇緬及原鄉文化。
「長街宴」在今天近午時陸續出菜，雲南破酥包、香酥竹蟲、五彩花米飯、曉雲南蔬菜餅、羊肉爐、涼拌米線、大薄片及豌豆粉等料理擺上席開綿延50米長的紅布長桌，讓首次參加的遊客直呼新鮮，眾人包圍美食長龍大快朵頤，場面熱鬧。
清境社區理事長李克之說，長街宴後的重頭戲「清境火把節」將於清境國小登場，27日雲南之夜、28日原鄉之夜，匯集雲南打跳、滇緬少數民族及鄉內賽德克、泰雅、布農族等特色舞蹈，並與居民高舉火把照天祈年，體驗當地多元族群文化。
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