快訊

總統大選最新民調出爐 這2種「藍白組合」皆領先賴蕭配

台積電面臨挑戰多 半導體循環周期不樂觀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／壯觀！南投清境長街宴 美食長龍綿延逾50米

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛鄉清境火把節將於27、28日登場，今以「長街宴」為活動暖身，眾人包圍美食長龍大快朵頤，場面熱鬧。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉清境火把節將於27、28日登場，今以「長街宴」為活動暖身，眾人包圍美食長龍大快朵頤，場面熱鬧。記者賴香珊／攝影

南投縣仁愛鄉清境火把節將於27、28日登場，居民今以「長街宴」為活動暖身；今年「長街宴」輪由定遠新村辦理，且首度開放外地民眾參加，現場今天擺出2排逾50米長的紅色筵席，眾人開心大啖滇緬傣傳統料理，場面壯觀熱鬧。

縣府指出，早年從泰北邊境撤回台灣的雲南軍民落腳清境地區開墾，其兒孫傳承滇緬文化延續舊有習俗及擺夷料理，其中「火把節」源自彝、白、哈尼、納西等少數民族的傳統節日，尤以彝族為主，猶如新年，具薪火相傳、感念祖先等意涵。

而在清境火把節前的長街宴，源於哈尼族傳統「十月年」的祈福宴席，家戶沿街擺桌連成一條長龍，又稱「長龍宴」，社區、店家和居民共同準備滇、緬、泰或原鄉等佳餚，眾人齊聚一堂，從「龍頭」吃到「龍尾」象徵家興業旺、平安幸福。

清境社區發展協會表示，每年的長街宴是由當地博望、定遠、壽亭新村等3社區輪流舉辦，為火把節暖場，而今年輪由定遠新村，但有別於以往都是居民、師生、店家等當地人參與，今天首度開放外地遊客透過報名預約，體驗滇緬及原鄉文化。

「長街宴」在今天近午時陸續出菜，雲南破酥包、香酥竹蟲、五彩花米飯、曉雲南蔬菜餅、羊肉爐、涼拌米線、大薄片及豌豆粉等料理擺上席開綿延50米長的紅布長桌，讓首次參加的遊客直呼新鮮，眾人包圍美食長龍大快朵頤，場面熱鬧。

清境社區理事長李克之說，長街宴後的重頭戲「清境火把節」將於清境國小登場，27日雲南之夜、28日原鄉之夜，匯集雲南打跳、滇緬少數民族及鄉內賽德克、泰雅、布農族等特色舞蹈，並與居民高舉火把照天祈年，體驗當地多元族群文化。

南投仁愛清境火把節「長街宴」今登場，雲南破酥包、香酥竹蟲、五彩花米飯、涼拌米線等料理擺上逾50米長紅桌。記者賴香珊／攝影
南投仁愛清境火把節「長街宴」今登場，雲南破酥包、香酥竹蟲、五彩花米飯、涼拌米線等料理擺上逾50米長紅桌。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉清境火把節將於27、28日登場，當地居民今以「長街宴」為活動暖身。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉清境火把節將於27、28日登場，當地居民今以「長街宴」為活動暖身。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉清境火把節將於27、28日登場，當地居民今以「長街宴」為活動暖身。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉清境火把節將於27、28日登場，當地居民今以「長街宴」為活動暖身。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉清境火把節將於27、28日登場，當地居民今以「長街宴」為活動暖身。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉清境火把節將於27、28日登場，當地居民今以「長街宴」為活動暖身。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉清境火把節將於27、28日登場，今以「長街宴」為活動暖身，眾人包圍美食長龍大快朵頤，場面熱鬧。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉清境火把節將於27、28日登場，今以「長街宴」為活動暖身，眾人包圍美食長龍大快朵頤，場面熱鬧。記者賴香珊／攝影

清境 美食 布農族

延伸閱讀

愛泡湯！金山萬里溫泉季熱鬧登場 泡湯美食享優惠滿300送100

安妮純天然不怕洩春光 新戀情曝光「2名觀察中」

南投巧克力咖啡節28日登場 《巧咖。為你瘋狂》創作曲首播

影／南投巧克力咖啡節獨立了！ 藏卡娜赫拉超萌限量周邊

相關新聞

南投通報流感重症死亡2例 確定病例16例皆慢性病長者

流感病毒正值流行期，南投縣通報疑似流感併發重症病例累計26例，其中確定病例為16例，死亡個案計2例，經統計皆為65歲以上...

南投垃圾超過23萬公噸 許淑華公私合作清運3年減半

南投縣議會定期會今天施政總部告，南投縣長許淑華說，縣民關切垃圾處理問題，縣府今年去化8萬噸垃圾量，最近並和民間最大的廢棄...

1天捐上百萬元物資 台中南門扶輪社「三愛合一」回饋社會

台中市南門扶輪社上午舉辦「三愛合一」捐贈活動，除捐贈台中市消防局兩部「12導程心電圖機」，以及與今網智慧科技公司共同捐贈...

小犬颱風農損現金救助 彰化再納入蘆筍、花椰菜

彰化因小犬颱風累計農業災損已逾2億元，日前農業部公告彰化的10種災損品項，有農民表達不滿彰化明明還有其他作物受災後，卻沒...

影／壯觀！南投清境長街宴 美食長龍綿延逾50米

南投縣仁愛鄉清境火把節將於27、28日登場，居民今以「長街宴」為活動暖身；今年「長街宴」輪由定遠新村辦理，且首度開放外地...

中興新村搶救老化 用科技、創新發展為台灣創生基地

中興新村因精省和人口老化，逐漸凋零，立委蔡培慧今天會勘，提出針對道路、路燈等老舊設施進行改善；成立地方創生育成村；導入智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。