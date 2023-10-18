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公墓種電不蓋百姓公祠！永靖居民指惡耗頻傳 出動孝女白琴抗議

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
永靖鄉公所出租第六公墓設置太陽能光電發電系統，引發4村村民反彈，今天到公所抗議，還出動孝女白琴、灑冥紙表達不滿。記者林宛諭／攝影
永靖鄉公所出租第六公墓設置太陽能光電發電系統，引發4村村民反彈，今天到公所抗議，還出動孝女白琴、灑冥紙表達不滿。記者林宛諭／攝影

彰化縣永靖鄉公所出租第六公墓設置太陽能光電發電系統，引發福興村等4村村民反彈，今天到公所抗議，一位八十歲阿嬤激動熱昏被送醫，鄉長魏碩衛表示，廠商施工，公所並不知情，已訂28日舉行協調會，業者和村民達成共識後，才有可能讓業者施工。

永靖鄉反光電自救會今天在永靖鄉代會主席林致安、福興社區發展協會理事長凃柏任、前鄉長江吉存、前立委陳朝容、鄉代吳國隆等多位民代陪同下，前往公所抗議，自救會不僅拉白布條，還出動孝女白琴、灑冥紙表達不滿。

凃柏任說，先前公所答應要在第六公墓蓋百姓公，卻改成種電，變成不蓋百姓公，導致一個多月來，當地竟死了十多人，連20多歲的年輕人都車禍身亡，讓村民都很不安，要求太陽能工程停工，一定要蓋百姓公祠。

林致安和江吉存說，先前居民就抗議過了，鄉長明明承諾要跟村民站在一起，但最近太陽能業者又在第六公墓動工，一開始業者騙說只是在除草，沒想到卻開始挖洞、埋柱子，所以今天再到公所抗議，要求鄉長簽承諾書，得暫停施工。

今天豔陽高照，一名八十歲阿嬤在抗議過程中還被熱昏送醫，阿嬤氣憤說，他們家就在太陽光電附近，以前說要做公園，現在怎麼會變成要做太陽能，會讓當地氣溫升高，到時大家的冷氣費誰要出?

居民認為，若做了太陽光電板吸會吸納陽光，當地也會成為荒地，溫度會上升，而形成熱島效應，影響附近花卉和農作物生長。

公所與種電業者簽訂在第六公墓約2.9公頃設太陽能光電，魏碩衛表示，是前鄉長詹木根任內就簽定，合約中業者也有應允要回饋蓋百姓公祠，但在業者和村民未達成相關共識前，公所並未應允讓業者動工，公所也不知業者又動工，會要求業者停工，本月28日會召開協調會，請業者再跟村民溝通說明清楚，雙方達成共識後，才會讓業者繼續施工。

永靖鄉公所出租第六公墓設置太陽能光電發電系統，引發福興村等4村村民反彈，今天到公所抗議。記者林宛諭／攝影
永靖鄉公所出租第六公墓設置太陽能光電發電系統，引發福興村等4村村民反彈，今天到公所抗議。記者林宛諭／攝影
永靖鄉公所出租第六公墓設置太陽能光電發電系統，引發福興村等4村村民反彈，今天到公所抗議。記者林宛諭／攝影
永靖鄉公所出租第六公墓設置太陽能光電發電系統，引發福興村等4村村民反彈，今天到公所抗議。記者林宛諭／攝影
永靖鄉公所出租第六公墓設置太陽能光電發電系統，引發福興村等4村村民反彈，今天到公所抗議，一位八十歲阿嬤還激動熱昏被送醫。記者林宛諭／攝影
永靖鄉公所出租第六公墓設置太陽能光電發電系統，引發福興村等4村村民反彈，今天到公所抗議，一位八十歲阿嬤還激動熱昏被送醫。記者林宛諭／攝影

鄉長 公墓 阿嬤

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