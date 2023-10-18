影／大安濱海樂園海翁橋啟用 「鯨魚」串連樂園和媽祖園區

台中市大安濱海樂園海翁橋完工啟用，今天舉辦祈福典禮，整座橋都有「鯨魚」畫面和意象，市長盧秀燕今天帶大家在橋上做「鯨魚噴水」打卡動作，這座橋可串連大安濱海樂園和媽祖園區，另有自行車道連接南北岸，帶動觀光。

盧秀燕今天在完工祈福典禮中表示，大安區海翁橋有風景，此地夕陽很美，有風電設施，站在海翁橋上拍照打卡很漂亮；她說此地原本有座虹橋，年久失修，為確保安全，在地方建議下拆除重建。

她這這座橋是混泥土建成，因為這裡風大又有鹽害，用最新無柱式工法，沒有橋墩，她說新橋完工後，大安區又多了一處拍照打卡景點，大家可以站在橋上，搭配夕陽、風機和海景，大家都是最美的網紅。

台中市建設局表示，現已完成海翁橋改建工程，該舊橋屬鋼構橋梁，位於濱海地區鏽蝕嚴重形成鋼構危橋，影響行人安全，民國108年10月拆除，拆除後致使南北岸自行車道及觀光路線無法連接，影響當地觀光，新建橋梁採預力混凝土梁橋，比鋼構更耐蝕，長57公尺，寬6公尺，提供行人與自行車使用，南北兩端設置斜坡道與人行道，並連結既有的濱海堤頂自行車道。

盧秀燕表示，橋址位於北汕漁港(大安港)，以前這裡曾發現鯨魚，海邊可以看見鯨魚出沒。明代叫做「海翁窟港」漢語河洛話叫做「海翁」，工程設計納入鯨魚、藍海、沙灘及綠地等景觀元素納設計發想，地坪線條塑造鯨魚肚及海波浪意象，以簡單俐落活潑的漸層、波浪及帶狀呈現，讓民眾有更多想像空間。

中市建設局陳大田表示，此工程因受疫情影響營建物價大幅上漲及營造業缺工缺料影響，致工程費大幅增加，總工程費用達6500萬元，歷經2次上網招標於111年7月工程開工，今天完工啟用後，將銜接北岸大安濱海樂園與南岸媽祖園區，使南北兩岸遊憩區域得以連結，提升當地觀光人潮。