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失業認定免出門 勞動部中彰投分署提供線上服務

聯合報／ 記者黃寅/台中即時報導
中分署開辦線上新服務，失業認定免出門。圖/勞動部提供
中分署開辦線上新服務，失業認定免出門。圖/勞動部提供

勞動部為服務失業勞工，8月起開辦「視訊」線上認定的創新服務，不受地域限制，透過線上就能完成認定作業。

家住彰化伸港的林小姐，因公司業務緊縮而失業，因肢體障礙行動不便，在申請失業給付期間舟車往返相當不便，得知中彰投分署開辦失業認定視訊服務時，立即與彰化就業中心聯繫，改採線上諮詢的視訊認定方式，免出門成功完成認定。林小姐說，這項措施對偏鄉或行動不便的求職者是一大福音。

中彰投分署表示，若民眾因非自願離職而失業，只要有參加就業保險，就可以辦理求職登記及申請失業給付。

視訊線上認定服務，申請人可透過「台灣就業通」線上填寫「失業給付申請書」及「預約視訊服務」，並在上班日向就業中心(站)預約辦理時間及方式，無須親自到中心(站)，更加簡便。

完成申請後續有專人主動提供就業諮詢，依個別需求安排參加就業促進課程或職業訓練，或就業媒合，協助重返職場。根據資料112年截至9月底，中分署已成功協助9049位失業者就業，就業率達7成以上。

若想了解更多資訊，可就近洽詢各就業中心，或上台灣就業通網站（www.taiwanjobs.gov.tw）查詢，或可撥打免付費客服專線0800-777-888，將有專業人員提供服務。

中分署開辦線上新服務，失業認定免出門。圖/勞動部提供
中分署開辦線上新服務，失業認定免出門。圖/勞動部提供

失業 彰化 求職 勞動部

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