銀髮族注意！ 滿75歲需換駕照 自願註銷還送這好康

為關懷高齡駕駛人用路安全，75歲以上高齡駕駛人收到換照通知，一定要處理，以免駕照過期失效或註銷受罰。豐原監理站表示，若銀髮族已無駕車需求，辦理「自願繳回駕照」，即可獲贈超商商品卡1份，限量480張，每位駕駛限領取1次，送完為止，另類小確幸。

豐原監理站站長黃建興表示，一般駕駛駕照不是永久有效，效期只到75歲，只要當月年滿75歲，或是民國31年6月30日(含)以前出生(即75歲以上)，且有違規記點或吊扣駕照情形的高齡駕駛人，收到通知單或接到電話通知，可就近前往辦理駕照換發。

如無開車或騎車需求銀髮族，收到換照通知單後，可填寫「自願申請註銷駕駛執照切請書」並郵寄或傳真回監理站，即可註銷駕駛執照。

黃建興指出，銀髮族若到豐原監理站辦理「自願繳回駕照」，可獲贈超商商品卡1份，限量480張，每位駕駛限領取1次，送完為止，成為另類小確幸。

換照的高齡駕駛人，攜帶身分證正本、駕照正本、最近2年內同1組的1吋照片4張及相關費用(體檢費用依各檢測單位收費標準收費，認知功能測驗費用為200元、換發駕駛駕照規費每張50元) ，預先至衛生所、公立醫院或體檢代辦所，辦理身體檢查，縮短辦理時間。

豐原監理站與大甲李綜合醫院合作，服務大甲區、大安區、外埔區的高齡換照者，提供換照文件代收服務，民眾可於體檢後將相關資料送到大甲李綜合醫院地下二樓健檢中心(下午1點半至4點)，換照文件將由豐原監理站收回處理，新駕照掛號郵寄到府。

不論汽車或機車，通過體檢及認知功能測驗，才能換發3年有效日期的駕照。截至9月底統計，豐原監理站管轄高齡駕駛人屆齡換照辦理率為92.7%，定期通知辦理率為92.9%。