卡努農損現金救助等逾2月 仁愛鄉最快下周首批撥款

卡努颱風8月重創南投縣仁愛鄉，農損粗估上億元，農業部公告全鄉所有農作物納天災現金救助，且從速辦理。鄉民抱怨，回報災損至今2個多月，仍無下文。公所表示，受災戶過多，承辦人力有限，已將約6成案件彙報中央，現金救助最快下周撥款，其餘救助預計11月中旬能到位，盼鄉民體諒。

卡努颱風外圍環流在仁愛鄉2天降下1000毫米雨量，當地聯外道路一度中斷，高麗菜、番茄、甜椒、櫛瓜等傳災情。縣府粗估，農損金額超過1.5億元，農業部公告仁愛鄉農產業全品項納入天災救助，採從優、從簡、從速原則，協助受災農民最短時間內災後重建或復耕。

「說好的從速辦理呢？」仁愛鄉農民抱怨，多數受災農戶災後就向公所申請農損救助，未料申請案像石沉大海般的，過了2個多月仍沒下文，勘災時說的從優、從簡、從速辦理，根本就是隨便說說，讓人無奈又失望。

仁愛鄉公所說明，公所接獲民眾申請時已迅速處理，但承辦人力有限，加上卡努風災受損面積、品項廣泛，申請案暴增，總計超過500申報戶、共700多筆土地，每件資料都需詳實審查檢核，費時耗工才有延遲。