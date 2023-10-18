聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中百億蓋巨蛋 第8次流標

聯合報／ 記者劉柏均黃寅／台中報導
台中市指標建設「台中巨蛋」預算提升近百億，昨8度流標，將再次上網招標。圖／市府提供
台中市指標建設「台中巨蛋」預算提升近百億，昨8度流標，將再次上網招標。圖／市府提供

台中巨蛋工程昨天第8度流標，目前總預算已提高到99.98億元，因工程難度高，屋頂跨距大、地下開挖18.9公尺等，這次有11家領標、1家投標，但未達法定3家投標廠商，再次流標。台中市建設局表示，將再次上網招標，下次只要1家廠商投標即可，對工程標出有信心。

據了解，昨天投標的廠商為麗明營造，當年台中國家歌劇院因結構特殊，工程也多次流標，後來由麗明投入興建；若巨蛋最後由麗明得標，台中兩大地標建築都將由該公司興建。

台中巨蛋由日本建築師隈研吾與台灣九典建築師事務所合作，以大甲藺草編織為意象設計，位於北屯區14期重劃區，總預算原為65億元，但6度流標後，中市府追加34億餘元預算，總工程經費達到99.98億元，但仍無人投標導致第7度流標。

中市建設局今年8月再次上網招標，並延長到昨天開標，共11家領標、1家投標，未達法定3家以上的廠商投標，第8度流標。建設局表示，先前有25家廠商領標，但無人投標，依規定下次只要有1家投標，即可進入評定程序，將盡速修正後再次上網招標，對於成功標出有信心。

建設局表示，營建成本上漲，加上缺工因素，台中巨蛋工程難度高，包含屋頂跨距大、涉及鋼構數量大，加上地下開挖深達18.9公尺，整體工程金額逼近百億，工期長達2100天，都讓廠商投標評估相對謹慎。

台中巨蛋占地6.9公頃，將興建可容納15500人的圓形主場館，還有副場館、地下停車場、商場等空間；主、副場館外觀設計天空迴廊，對公眾開放，未來落成後將成為台中市新地標。

建築師 台中巨蛋

延伸閱讀

台中巨蛋工程八度流標 唯一投標的廠商揭曉：麗明營造

萬有紙廠土地無人投標 金聯：審慎評估後捲土重來

東環段工程經內湖 議員憂交通問題加劇要裝「葉克膜」

台中巨蛋因未達法定投標數流標 市府持續積極招標

相關新聞

彰化又一藍軍議員當選無效！綠未必能遞補 牽動2024地方選情

彰化縣第5選區縣議員洪本成被中選會認定無資格參選，緊急聲請假處分得以獲准參加去年11月五合一選舉，順利連任本屆縣議員，經...

法國CEO會勘「全台首座氦氣球樂園」 預計2026年開園

南投縣斥資5.22億元在草屯九九峰地區打造全台首座氦氣球樂園，向法國Aerophile公司採購最新型Aero30NG超輕...

「中漂」掀風潮 中市人口破284萬

台中市人口數2017年超越高雄市，成為全國第二大城後，今年9月人口數再創新高達284萬1225人。民政局長吳世瑋說，從去...

高鐵橋下誰的家當 公告限期搬走

以高鐵高架橋下為家？彰化縣社頭鄉協和村高鐵橋下的自行車道，15日出現一批居家用品，有家電、電腦、矮桌與衣架等，地方傳出有...

台中百億蓋巨蛋 第8次流標

台中巨蛋工程昨天第8度流標，目前總預算已提高到99.98億元，因工程難度高，屋頂跨距大、地下開挖18.9公尺等，這次有1...

從速攏係假？卡努農損救助申請2個月沒下文 原來卡在這

8月卡努颱風重創南投仁愛鄉，當地農損粗估上億元，農業部公告全鄉所有農作物納天災現金救助，且從速辦理；但鄉民抱怨，回報災損...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。