台中百億蓋巨蛋 第8次流標

台中巨蛋工程昨天第8度流標，目前總預算已提高到99.98億元，因工程難度高，屋頂跨距大、地下開挖18.9公尺等，這次有11家領標、1家投標，但未達法定3家投標廠商，再次流標。台中市建設局表示，將再次上網招標，下次只要1家廠商投標即可，對工程標出有信心。

據了解，昨天投標的廠商為麗明營造，當年台中國家歌劇院因結構特殊，工程也多次流標，後來由麗明投入興建；若巨蛋最後由麗明得標，台中兩大地標建築都將由該公司興建。

台中巨蛋由日本建築師隈研吾與台灣九典建築師事務所合作，以大甲藺草編織為意象設計，位於北屯區14期重劃區，總預算原為65億元，但6度流標後，中市府追加34億餘元預算，總工程經費達到99.98億元，但仍無人投標導致第7度流標。

中市建設局今年8月再次上網招標，並延長到昨天開標，共11家領標、1家投標，未達法定3家以上的廠商投標，第8度流標。建設局表示，先前有25家廠商領標，但無人投標，依規定下次只要有1家投標，即可進入評定程序，將盡速修正後再次上網招標，對於成功標出有信心。

建設局表示，營建成本上漲，加上缺工因素，台中巨蛋工程難度高，包含屋頂跨距大、涉及鋼構數量大，加上地下開挖深達18.9公尺，整體工程金額逼近百億，工期長達2100天，都讓廠商投標評估相對謹慎。

台中巨蛋占地6.9公頃，將興建可容納15500人的圓形主場館，還有副場館、地下停車場、商場等空間；主、副場館外觀設計天空迴廊，對公眾開放，未來落成後將成為台中市新地標。