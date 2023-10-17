快訊

籃球／事態嚴重！前SBL球員吳季穎被爆配合組頭打假球 籃協晚間緊急回應

柯文哲以攝護腺癌比喻兩岸「硬挖除死更快」 台灣泌尿科醫學會說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法國CEO會勘「全台首座氦氣球樂園」 預計2026年開園

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣斥資5.22億元在草屯九九峰地區打造全台首座氦氣球樂園。圖／南投縣政府提供
南投縣斥資5.22億元在草屯九九峰地區打造全台首座氦氣球樂園。圖／南投縣政府提供

南投縣斥資5.22億元在草屯九九峰地區打造全台首座氦氣球樂園，向法國Aerophile公司採購最新型Aero30NG超輕型球體，該公司CEO Matthieu Gobbi今到該樂園現勘提供建置專業技術指導，也與縣府交換園區經營及氦氣球營運經驗。

縣府指出，九九峰位在草屯、國姓一帶，山域範圍廣大，擴及台中霧峰、太平，視野開闊景觀優美，為發展其空域觀光，2019年著手規畫引進能載人的氦氣球，打造全台第一座兼具氦氣球遊憩設施、親子、寓教於樂的氦氣球觀光遊樂區。

縣府為此編列5.22億元經費打造「九九峰氦氣球樂園」，同年10月開工，預計2026年下旬啟用；而其投資簽約承包工程的久久森股份有限公司，是由氦氣球專業廠商天際航空、鴻梅文化藝術基金會、雄獅旅行社及明日森林等所組成。

縣府表示，為打造最優質安全的氦氣球，久久森向Aerophile公司採購最新型Aero30NG超輕型球體，其球體體積達6000立方公尺，每次可搭乘容納30人、最大繫留高度可達300公尺，該公司CEO Matthieu Gobbi今則率員到南投參訪。

Matthieu Gobbi 到該樂園現勘提供場域建置專業技術指導，並赴縣府交換園區經營及氦氣球營運等經驗，他指出，Aero30NG為其公司最新型氦氣球，已通過歐洲民航安全局（EASA）依據Part 21F規定，取得型別認證（TASC）准予生產製造。

針對氦氣球設置，縣府表示，天際航空已向民航局提出第1階段申請，並預排於10月底辦理審查，於營運前須完成5階段申請作業取得適航證明及完成檢定給證過程以取得營運許可，而該樂園啟用後可望帶動台14線沿線觀光及產業發展。

南投縣打造全台首座氦氣球樂園，向法國Aerophile公司採購最新型球體，該公司CEO Matthieu Gobbi（中）今現勘指導。圖／南投縣政府提供
南投縣打造全台首座氦氣球樂園，向法國Aerophile公司採購最新型球體，該公司CEO Matthieu Gobbi（中）今現勘指導。圖／南投縣政府提供
南投縣打造全台首座氦氣球樂園，向法國Aerophile公司採購最新型球體，該公司CEO Matthieu Gobbi（中）今現勘指導。圖／南投縣政府提供
南投縣打造全台首座氦氣球樂園，向法國Aerophile公司採購最新型球體，該公司CEO Matthieu Gobbi（中）今現勘指導。圖／南投縣政府提供

南投 民航局

延伸閱讀

花2萬買「法鬥幼犬」養1年走鐘成尖牙醜狗！獸醫查出新品種真相飼主傻眼：被騙了

李家同國際觀專欄：非洲民主的倒退與西方國家應有的警惕

NBA／安比德選擇加入美國隊 法國籃協主席轟：浪費我們時間

藍白合民主投票造成不當動員？ 朱立倫：法國最常使用

相關新聞

彰化又一藍軍議員當選無效！綠未必能遞補 牽動2024地方選情

彰化縣第5選區縣議員洪本成被中選會認定無資格參選，緊急聲請假處分得以獲准參加去年11月五合一選舉，順利連任本屆縣議員，經...

法國CEO會勘「全台首座氦氣球樂園」 預計2026年開園

南投縣斥資5.22億元在草屯九九峰地區打造全台首座氦氣球樂園，向法國Aerophile公司採購最新型Aero30NG超輕...

從速攏係假？卡努農損救助申請2個月沒下文 原來卡在這

8月卡努颱風重創南投仁愛鄉，當地農損粗估上億元，農業部公告全鄉所有農作物納天災現金救助，且從速辦理；但鄉民抱怨，回報災損...

長照機構遭控違法外包 中市府難認定違法

台中徐姓居服員指出，南屯一家長照機構以可負責自己區域長照業務為由，遊說居服員投入30萬加盟金，與其簽訂「加盟合約」，但實...

江啟臣爭取中央補助台中東豐快 國發會規劃國土署生活圈計畫支應

台中山城救命線東豐快速道路，去年復工經費高達190億元，立委江啟臣今會勘強調，若前朝未停工，早就完成，不應由台中市民全額...

數位借閱叫好不叫座？ 彰化公共圖書館APP多管道衝下載數

彰化縣文化局去（2022）年開放下載公共圖書館APP，7596人下載使用，不到全縣公共圖書館製發有效借閱證總數的1.5%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。