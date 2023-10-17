聽新聞
test
0:00 / 0:00
法國CEO會勘「全台首座氦氣球樂園」 預計2026年開園
南投縣斥資5.22億元在草屯九九峰地區打造全台首座氦氣球樂園，向法國Aerophile公司採購最新型Aero30NG超輕型球體，該公司CEO Matthieu Gobbi今到該樂園現勘提供建置專業技術指導，也與縣府交換園區經營及氦氣球營運經驗。
縣府指出，九九峰位在草屯、國姓一帶，山域範圍廣大，擴及台中霧峰、太平，視野開闊景觀優美，為發展其空域觀光，2019年著手規畫引進能載人的氦氣球，打造全台第一座兼具氦氣球遊憩設施、親子、寓教於樂的氦氣球觀光遊樂區。
縣府為此編列5.22億元經費打造「九九峰氦氣球樂園」，同年10月開工，預計2026年下旬啟用；而其投資簽約承包工程的久久森股份有限公司，是由氦氣球專業廠商天際航空、鴻梅文化藝術基金會、雄獅旅行社及明日森林等所組成。
縣府表示，為打造最優質安全的氦氣球，久久森向Aerophile公司採購最新型Aero30NG超輕型球體，其球體體積達6000立方公尺，每次可搭乘容納30人、最大繫留高度可達300公尺，該公司CEO Matthieu Gobbi今則率員到南投參訪。
Matthieu Gobbi 到該樂園現勘提供場域建置專業技術指導，並赴縣府交換園區經營及氦氣球營運等經驗，他指出，Aero30NG為其公司最新型氦氣球，已通過歐洲民航安全局（EASA）依據Part 21F規定，取得型別認證（TASC）准予生產製造。
針對氦氣球設置，縣府表示，天際航空已向民航局提出第1階段申請，並預排於10月底辦理審查，於營運前須完成5階段申請作業取得適航證明及完成檢定給證過程以取得營運許可，而該樂園啟用後可望帶動台14線沿線觀光及產業發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言