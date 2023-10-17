法國CEO會勘「全台首座氦氣球樂園」 預計2026年開園

南投縣斥資5.22億元在草屯九九峰地區打造全台首座氦氣球樂園，向法國Aerophile公司採購最新型Aero30NG超輕型球體，該公司CEO Matthieu Gobbi今到該樂園現勘提供建置專業技術指導，也與縣府交換園區經營及氦氣球營運經驗。

縣府指出，九九峰位在草屯、國姓一帶，山域範圍廣大，擴及台中霧峰、太平，視野開闊景觀優美，為發展其空域觀光，2019年著手規畫引進能載人的氦氣球，打造全台第一座兼具氦氣球遊憩設施、親子、寓教於樂的氦氣球觀光遊樂區。

縣府為此編列5.22億元經費打造「九九峰氦氣球樂園」，同年10月開工，預計2026年下旬啟用；而其投資簽約承包工程的久久森股份有限公司，是由氦氣球專業廠商天際航空、鴻梅文化藝術基金會、雄獅旅行社及明日森林等所組成。

縣府表示，為打造最優質安全的氦氣球，久久森向Aerophile公司採購最新型Aero30NG超輕型球體，其球體體積達6000立方公尺，每次可搭乘容納30人、最大繫留高度可達300公尺，該公司CEO Matthieu Gobbi今則率員到南投參訪。

Matthieu Gobbi 到該樂園現勘提供場域建置專業技術指導，並赴縣府交換園區經營及氦氣球營運等經驗，他指出，Aero30NG為其公司最新型氦氣球，已通過歐洲民航安全局（EASA）依據Part 21F規定，取得型別認證（TASC）准予生產製造。