彰化又一藍軍議員當選無效！綠未必能遞補 牽動2024地方選情

彰化縣第5選區縣議員洪本成被中選會認定無資格參選，緊急聲請假處分得以獲准參加去年11月五合一選舉，順利連任本屆縣議員，經落選人提告洪曾涉犯貪汙罪被判刑，法院一審判洪本成當選無效，洪不服上訴，台中高分院今駁回，全案定讞。

洪本成出身彰化縣第5選區的政治世家，今被判當選無效定讞，地方炸鍋，並關心遺缺由「落選頭」民進黨歐陽蓁珠遞補，可能牽動下屆總統選舉和立法委員選舉的藍、綠、白三方勢力版圖消長。

彰化縣選舉委員會總幹事賴致富表示，選罷法第一百二十條第一項三款規定，如候選人或具有候選人資格者有期約賄選、妨害投票等情事被判當選無效，才發生遞補的效力，到目前縣選委會還沒收到洪本成的判決主文，僅從洪本成一開始不具候選人資格就不符合「如候選人或具有候選人資格者…」等情事，「落選頭」就沒遞補的法源依據。

洪本成先後當選彰化縣第5選區第19屆、第20屆縣議員，洪本成去年在競選第20屆縣議員時，中央選舉委員會認為他曾涉犯貪汙罪而認定無參選資格，他緊急聲請假處分主張貪汙罪獲判免刑，獲准參選並成功連任，被「落選頭」歐陽蓁珠提起當選無效之訴。彰化地院今年6月間一審審理後，認定免刑仍屬有罪，判處洪本成當選無效，洪不服上訴，台中高分院今判決定讞。