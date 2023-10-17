從速攏係假？卡努農損救助申請2個月沒下文 原來卡在這
8月卡努颱風重創南投仁愛鄉，當地農損粗估上億元，農業部公告全鄉所有農作物納天災現金救助，且從速辦理；但鄉民抱怨，回報災損至今2個多月仍未獲助。公所表示，受災戶過多，但承辦人力有限仍加緊作業，已將約6成案件彙報中央，現金救助最快下周撥款，其餘加速趕辦，預計11月中旬就能到位，盼鄉民體諒。
南投仁愛鄉因卡努颱風外圍環流在2天內累積雨量突破1000毫米，當地聯外道路一度中斷，高麗菜、番茄、甜椒、櫛瓜等也傳出災情，縣府粗估農損金額超過1.5億元，農業部也公告仁愛鄉農產業全品項納入天然災害現金救助，並採從優、從簡、從速原則，盼在最短時間內協助受災農民進行災後重建或復耕。
「說好的從速辦理呢？」仁愛鄉農民抱怨，多數受災農戶災後就向公所申請農損救助，未料申請案像石沉大海般的，過了2個多月仍沒下文，勘災時說的從優、從簡、從速辦理，根本就是隨便說說，讓人無奈又失望。
對此，仁愛鄉公所土地農業課說明，公所接獲民眾申請天災救助就依序迅速處理，但承辦人力有限，且因卡努風災受損面積及品項廣泛，申請案暴增，總計逾500申報戶共700多筆土地，每件資料都須詳實審查檢核，費時耗工，因此稍有延遲。
但公所也表示，承辦人力雖有限，但相關人都加緊作業，首批申請案約6成共295戶已完成資料審查，並送縣府呈報農業部核定，現金救助最快下周就能撥款，其餘申報戶也已進入第二階段正趕辦流程，預計11月中旬可到位，盼鄉民體諒。
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