江啟臣爭取中央補助台中東豐快 國發會規劃國土署生活圈計畫支應

台中山城救命線東豐快速道路，去年復工經費高達190億元，立委江啟臣今會勘強調，若前朝未停工，早就完成，不應由台中市民全額買單，他向中央爭取經費，將獲國土署生活圈道路計畫支應東豐快工程經費。江提出，東豐快應銜接新社129線，讓山城路網更加完善；台中市建設局長陳大田說，市府全力支持。

今天下午，立法委員江啟臣、市議員張瀞分、邱愛珊、吳振嘉邀集國發會、內政部國土署、交通部公路局、高公局、台中市建設局等單位一同會勘東豐快建設進度。

歷經一年爭取，江啟臣宣布，中央已規劃由國土署生活圈道路計畫支應東豐快工程經費，他也要求針對東豐快銜接129線編列經費進行規劃，完成大山城地區高速路網的最後一哩路。陳大田表示，中市府全力支持，優先啟動前期可行性評估，並爭取中央經費補助。

江啟臣表示，東勢豐原生活圈快速道路計畫是一條漫長的公共建設，因為前朝市府停工，停滯期間原料、物料大幅調漲，去年復工後，重新計算工程總經費，若包含與國道四號銜接立交共構的經費，高達190億餘元，不應由台中市民負擔。

台中市府於2014年5月17日召開生活圈道路系統分年補助經費協調會，當初商定為中央及地方各負擔73%及27%，工程推動至今，物價調漲非人為因素造成，江認為，增加的經費，仍應由中央、地方共同負擔，他去年就開始協調此事，中市府今年提送計畫至行政院，盼國發會加速審議進度。

國家發展委員會國土區域離島發展處代理處長黃文彥表示，原則上行政院及國發會都同意，將由內政部國土署協助負擔因物價調漲增加的經費，全力支持東豐快興建。

黃文彥指出，相關審議結果近期送到行政院，待行政院核定，經費資源到位，東豐快工程可以執行得更順利。