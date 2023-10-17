數位借閱叫好不叫座？ 彰化公共圖書館APP多管道衝下載數

彰化縣文化局去（2022）年開放下載公共圖書館APP，7596人下載使用，不到全縣公共圖書館製發有效借閱證總數的1.5%，經過今年9個月努力，目前增至1萬9005人下載，跟實體借閱證的占比仍未達5%，文化局現在積極透過送好禮、辦實體借閱證時推銷下載APP，希望提升便民圖書館服務。

文化局發行公共圖書館實體借閱證約55萬張，近年推廣閱讀服務數位化，去年去年6月間開放下載公共圖書館APP，到去年底7596人下載使用，僅占實體借閱證的1.38%。

經過檢討和提出改善方案，文化局請縣政府在縣府官網便民服務專區上架公布公共圖書館APP，另在縣立圖書館Ggoole粉團及商家資訊等網頁貼文，同時函請鄉鎮圖書館協助宣導，推廣到今年9月底，下載人數突破萬人，跟實體借閱證占比為3.46%。

文化局表示，除了在縣立圖書館、各鄉鎮市立圖書館、官方line和文化局藝文快訊積極宣導推廣，今年結合愛閱樂讀節等年度閱讀系列活動舉辦「樂在閱讀抽獎趣」，宣傳集滿6點抽一次獎，活動現場都有專人下載並註冊彰化縣公共圖書館APP得1點，更主動分析圖書借閱資料，發送EDM給新辦借閱證讀者與近期有借閱圖書的讀者。