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宜居城磁吸「中漂」發威 台中總人口創新高破284萬人

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市磁吸效應發威，總人口再創新高破284萬人。記者陳秋雲/攝影
台中市磁吸效應發威，總人口再創新高破284萬人。記者陳秋雲/攝影

根據內政部9月人口統計資料，台中市總人口數達到284萬1225人，民政局長吳世瑋表示，台中市地理環境優勢，市長盧秀燕上任後，交通、公共建設、商業機能及社會福利陸續到位，宜居城市不僅吸引中部各縣市人口遷入，也吸納五都「中漂」人口，磁吸效應持續發威。

吳世瑋指出，110年受新冠肺炎疫情影響，市民2年未返台而被除籍的人數太多，導致台中市人口一度呈現負成長，隨疫情解封，人口數逐漸攀升。去年6月以來，連續16個月人口呈正成長，今年9月前人口數比去年底大增近2.7萬人，年增額來到史上最高。

其中彰化縣遷入7546人最多，其次依序是新北市3949人、南投縣3610人、台北市2772人及高雄市2561人。

民政局統計淨遷入人數前5名行政區則分別是北屯區7146、南屯區3361、西屯區2999人、太平區2025人及烏日區1794人。

吳世瑋說，上述五行政區均擁有便捷的交通，鄰近高速公路和快速道路，同時也是近年重劃開發、商辦聚集的精華地段，各項公共建設、交通利多等政策加持，吸引建商陸續推案造鎮，成為「中漂」民眾移居首選。

吳世瑋提到，市長盧秀燕上任以來，台中市公托從原本的5處增加到37處、親子館從4處擴增至25處、公幼增加242班、生育津貼也由1萬加碼變2萬，透過多元化措施滿足托育需求。

吳世瑋表示，面對高齡社會的來臨，市府積極布建長照服務據點及日照服務單位，布建數均為全國第一，還有實施老人健保全額補助、六都最優的「敬老愛心卡」，另照顧身心障礙市民的復康巴士，六都唯一免費，減輕年輕人的照養負擔。市府鼓勵民眾「敢婚、願生、樂養」，台中市自然增加率位居六都第二。

台中市 疫情

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