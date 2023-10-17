彰化馬拉松嘉年華3萬人報名 田中馬取得環境永續認證

彰化縣府宣布年底5場路跑賽事即將接力登場，活動目前已有3萬多人報名，其中最受矚目的田中馬拉松追求環境永續，已取得德國萊茵認證以及產品碳足跡（ISO 14067）認證，讓賽事持續提升。

彰化縣長王惠美表示，馬拉松嘉年華串聯彰化縣5場路跑的賽事，從10月29日起，每周日都有一場馬拉松路跑活動， 5場賽事最重要的共通點，就是在路跑中感受到彰化鄉親滿滿的人情味，像嘉年華般熱鬧滾滾。今年還有允強實業公司董事長張金鈺拋磚引玉，代表公司捐助100萬元，作為彰化縣運動發展基金，希望更多企業一起來支持彰化縣的運動。

馬拉松路跑活動時常產生大量垃圾，對此田中馬創辦人鄭宗政說，當初辦賽事是希望田中好，目前田中馬已取得德國萊茵認證以及產品碳足跡認證，現在賽事上的水站杯子都改為沒有膜的紙杯、產生的垃圾也逐年減少，過去有人建議賽事使用可重複使用的環保杯，但考量車輛配送產生的碳排以及跑者回去的使用率不高反而產生垃圾沒有採用。

縣府指出，五場賽事包括10月29日「員林獅子盃親子路跑」、11月5日「戀戀二水跑水馬拉松」、11月12日的「米倉田中馬拉松」，11月19日「鹿港馬拉松」，以及11月26日「2023第十屆伯立歐公益馬拉松」。