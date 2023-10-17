不符安全規範 南投長壽公園遊具遭禁用...縣府出手改善

南投埔里長壽公園3年前整建成共融式公園，成市區公園示範點，受居民喜愛，今年初卻因安全規範問題公告封閉遊憩設施至今，民眾直呼可惜，也向民代陳情，經縣府會勘，將斥資200萬元改善遊具、廣場地磚等，營造安全舒適的活動環境。

埔里鎮公所指出，長壽公園占地逾600坪，早年內部僅涼亭和少許健身設施，是常見的綠地公園，而因親子遊憩功能不足，3年前向中央爭取400多萬元經費整建，並增設共融式遊具，成市區公園示範點，很受孩童、居民喜愛，使用率高。

但衛福部2年前修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，加強對組合遊具等設施的安全標準，不符新法規就得改善，長壽公園因整組遊具規格固定，研究改善年餘仍難以解套，且鎮庫負擔沉重，暫無法汰換遊具，今年初先行公告封閉禁用。

「金無彩！設施攏足新卻不能用。」長壽公園遊具禁用後至今已大半年，孩子看得到卻玩不到，民眾都覺得可惜，再向縣議員陳宜君陳情，陳宜君勘查後發現除遊具封閉外，公園涼亭附近地磚鋪面也有落差及破損，因此通報縣府盼協助改善。

經縣府會勘了解公所困境，縣長許淑華允諾補助經費，她說，該公園遊具由合格機構檢驗，判定溜滑梯、攀爬繩、安全柵欄長寬高，以及設施卡榫、螺絲、地點等安全不足，評估可透過更換、增補來符合法規，已指示相關局處協助公所改善。

縣府表示，針對該公園兒童遊戲場，縣長已簽核經費107萬元改善，並追加93萬元修繕廣場地磚、玩沙池等場域，並增設活動式遮陽網，讓遊戲場能符合現行法規，同時營造更加安全舒適的活動環境，讓到公園休憩的民眾能放心使用。