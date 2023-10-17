影／昆山媽遊台灣與大甲鎮瀾宮締結姐妹廟 疫情後廟方首交流

大陸昆山慧聚天后宮天上聖母起駕返台，展開7天6夜的「昆山媽遊台灣」傳香諦緣活動，今天上午抵達大甲鎮瀾宮，簽約締結為姐妹廟；鎮瀾宮副董事長鄭銘坤說，鎮瀾宮董事長顏清標原本也要到場，因為他今天在台北有錄影行程，無法一起迎昆山媽祖。

鎮瀾宮表示，新冠肺炎疫情至今，大陸宗教人士無法來台，今天是該廟首次迎來對岸宗教交流，今天上午的締結儀式，副董事長鄭銘坤到廟前迎接，安排隆重上香呈疏典禮。

鄭銘坤表示，今天很高興迎來昆山媽祖，他和鎮瀾宮董監事也曾到大陸昆山媽參拜交流，很多台商在昆山創業有成，迎昆山媽參拜，他說媽祖是二岸和平女神，可帶來二岸平安快樂。

鄭銘坤說，董事長顏清標早已安排行程，要到台北錄影，今天早上10點30分要在台北錄影，無法參加今天的二廟締結儀式。

昆山台商協會會長、慧聚天后宮負責人孫德聰表示，昆山媽祖就是台灣的媽祖，受到台商愛戴，又被稱為「台商媽」，尤其疫情3年期間，很多台商不能回家，昆山媽祖帶給台商心情和家庭穩定有很大貢獻，今天帶昆山媽祖回台灣，和大家學習，讓媽祖增長靈力，也趁機會邀請更多媽祖信徒，帶媽祖到昆山和昆山媽祖交流。

孫德聰帶昆山80位台商，恭請昆山媽、漆器媽祖暨財神土地公起駕回台，返台行程中，昆山媽將由北自南依序到新北板橋慈惠宮、台中大甲鎮瀾宮、台中南屯萬和宮、嘉義新港奉天宮、台南西港慶安宮、台南鹿耳門天后宮、高雄旗津天后宮參香並締結姐妹廟。

慧聚天后宮今天贈送鎮宮之寶「唐山過台灣」水墨畫給鎮瀾宮留念，期望深化兩岸媽祖宮廟連結，推進媽祖文化立德、行善、大愛的具體實質化、豐富多元化、年輕活力化的三大指標。