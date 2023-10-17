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竹山鎮開發深度旅遊內容 竹筍套餐饗宴即日起開放報名

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
竹山鎮公所為推廣在地新鮮竹筍，將在竹山社區辦理5梯次美食大賞．竹筍套餐饗宴。記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所為推廣在地新鮮竹筍，將在竹山社區辦理5梯次美食大賞．竹筍套餐饗宴。記者黑中亮／攝影

筍是竹山三寶之一，竹山鎮公所為推廣在地新鮮竹筍，結合社區廚藝，將季節鮮筍、醃製筍、以及不同品種的筍集結再加上地瓜、茶葉等三寶，將在竹山社區辦理5梯次美食大賞-竹筍套餐饗宴，即日起至11月17日止，開放民眾線上APP報名，活動當天還可現場報名。

竹山鎮公所表示，道地竹山滋味的餐點每道大有來頭，主食竹筒飯再搭配上讓人一吃就上癮的筍乾爌肉、傳統番薯竹筍包、古早味醬筍蛋、鮮蝦時蔬、竹筍鮮菇湯、解膩麥芽蜜地瓜、新鮮茶凍、以及飯後季節水果總共9道，讓人吃完回味久久，餐點吃完後，客製竹製餐具還讓報名者通通帶回家，成為自己專屬用品。

鎮長陳東睦表示，全國竹筍套餐饗宴5個場次分別為11月26日、12月2日、12月3日、12月10日以及12月11日，每場次名額100名，共500人，今年鮮筍節有兩大主軸，一是為鎮內全鎮社區評比以及邀集全國竹筍饕客美食饗宴活動，將竹山農特產呈現在大家面前。饕客只要拿出手機下載竹山鎮公所APP輕鬆填寫並繳交報名費就可以獲得美食。

另外，配合活動特別設計尋寶地圖，分別在果菜市場、竹山市場、中山市場、菸葉館以及遊客中心等五個地點，設置蓋章集點，讓遊客透過集點，漫遊老街、認識打鐵巷、宮廟古蹟、文創市集，集點完成還可以獲得一張筍市場消費買千送百折價券。

竹山鎮公所為推廣在地新鮮竹筍，將在竹山社區辦理5梯次美食大賞．竹筍套餐饗宴。記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所為推廣在地新鮮竹筍，將在竹山社區辦理5梯次美食大賞．竹筍套餐饗宴。記者黑中亮／攝影

竹山鎮公所為推廣在地新鮮竹筍，將在竹山社區辦理5梯次美食大賞．竹筍套餐饗宴。記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所為推廣在地新鮮竹筍，將在竹山社區辦理5梯次美食大賞．竹筍套餐饗宴。記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所為推廣在地新鮮竹筍，將在竹山社區辦理5梯次美食大賞．竹筍套餐饗宴。記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所為推廣在地新鮮竹筍，將在竹山社區辦理5梯次美食大賞．竹筍套餐饗宴。記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所為推廣在地新鮮竹筍，將在竹山社區辦理5梯次美食大賞．竹筍套餐饗宴。記者黑中亮／攝影
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