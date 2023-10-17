司機因遭欠薪罷駛百班次…中市恐收路權 四方客運回應了

四方客運欠薪，司機罷駛，導致其營運的13條路線、476班次，共取消470班，嚴重影響民眾乘車權益，恐遭中市府回收路權。四方客運今表示，希望近日能舉行第二次協商會議，並由中市府一次性預撥今年5至9月虧損補助約1600萬元，並確認支付日期，共達公共服務目標。

中市交通局表示，四方客運今漏班470班，依契約規定計開罰235萬元，以每班次5千元計算。另再依公路法77條開罰9萬元，因已嚴重影響民眾乘車權益，屬重大事故，交通局再依公路法47條，函請四方公司限期改善，若未在期限10月20日前改善完畢，則依公路法第47條可收回部分路線路權。

四方公司表示，第一次協商日期為今年10月16日，雙方協議未成的主要歧見，在政府預算撥付程序與限制，期望近日邀請三方，在第三方處所，舉行第二次協商會議。

四方說明，中市府主張，虧損補助的預撥協助，將分4期撥付，但金額未確認；而四方主張於今年5月至9月的虧損補助、約1600萬元，以一次完整性支付。

四方說，過去交通局協助預撥經驗，若一次性預發輔助款，並確認支付日期，將對雙方公共服務的目標，有積極公共利益，也符合市民福祉。