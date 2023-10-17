有人畢旅花8千...彰化這間小學同樣三天兩夜不拿爸媽一毛錢
北市某小學畢旅因搭高鐵、食宿品質較高，3天2夜要8200元，在網路上引起熱議，彰化文祥國小則完全是不一樣的畢旅體驗，今年6月19名畢業生北上兩天一夜，每人費用約1500元，在此之前學生花一年多時間賣餅乾、雷雕、木工賺畢旅費用，因事前籌畫並查詢資料，也省下領隊的錢。
文祥國小校吳世宏說，連續幾年學生畢旅都沒向家人拿錢，學生事先規劃想去的地方，並製作木工、餅乾在活動上銷售，所得存起來，到時畢旅「賺多少錢就用多少」，未委託旅行社，學生用雙腳踩在陌生的土地，花著自己賺來的錢，希望成為他們最好的回憶。
今年畢業生因「賺得比較多」，學生搭高鐵，但使用「校外教學專案」小學生團體票價只要4折。吳世宏說，前年2名老師也是帶著7名畢業生南下畢旅，3天2夜花了共約3萬5千元，先從花壇火車站搭區間車到員林火車站轉搭自強號抵達台南，學生第一天在台南火車站周遭活動，第二天抵達安平、億載金城一帶，第三天則搭火車及接駁車到高雄義大世界。
吳世宏表示，因學生人數不夠多，租遊覽車不划算，學生大都步行或搭大眾交通工具，擔心學生帶著行李移動不便，他特地開車南下幫學生接駁行李到高雄，大家3天走了快5萬步。
私立精誠中學國中部與高中部也都會辦畢業旅行，今年畢旅費用三天兩夜4600元，算是平實的價格，校長游源忠說，最主要是各車領隊都是校友「小太陽服務隊」擔任，省下不少人力費用，若安排往南，通常住在義大世界方便學生附近逛，或是高雄市區的飯店，今年畢旅辦在1月過年前屬於淡季，價格較有空間。
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