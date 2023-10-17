時序入秋空氣品質不良 台南啟動稽查應變

時序入秋，東北季風增強及挾帶境外污染進入台灣本島、上風處污染南移等影響，台南市10月15日起空氣品質不良，市府已成立應變小組加強稽查，預估19日中午過後污染才減緩。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，台南市受到東北季風增強及挾帶境外污染進入台灣本島、上風處污染南移等影響，15日起空氣品質不良，明天風場轉換，境外污染影響雖減緩，但沿海渦旋影響污染物滯留，PM2.5濃度較高，容易達到局部紅色警示。

目前環保局已成立應變小組，預估19日中午過後污染才減緩，空氣品質逐步恢復為普通等級，市民應留意及減少戶外活動，外出配戴口罩，家中若有敏感族群、幼童及年長者，更需注意健康狀況。

環保局表示，因應此波境外污染，已對20家工廠確認現場正常運作、運用紅外線氣顯像儀偵測製程及管道是否洩漏，且在醫院周邊執行車輛反怠速及柴油車目視稽查等。

此外，雲嘉南高屏6縣市昨天啟動聯合應變，共通報212家大型工廠執行降載減排、要求187處大型工地增加灑水頻率、路邊攔檢2607輛各式車輛、重點道路洗街446公里等，共同減緩空氣品質負荷。