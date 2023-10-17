快訊

獨／項婕如驚爆失控打人案大逆轉 經紀公司還原真相

學術界憂鬱／20歲發病如行屍走肉 台大教授曝交手憂鬱症都靠一句話

直接開放快搶！蘋果官網全釋出iPhone 15 Pro系列「現貨」 關鍵1玄機要仔細看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

都會國小畢旅每人8千元 偏鄉小校0元玩兩天一夜

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣香田國小學童在師長指導下製作壽司籌措畢旅費用。圖／香田提供
彰化縣香田國小學童在師長指導下製作壽司籌措畢旅費用。圖／香田提供

北部有小學畢旅費用每人高達8千元，彰化縣很多國小聽聞為之咋舌，尤其偏鄉國小考量家長經濟能力，費用都「抓」在2千元以內，最好免費。

彰化縣中大型國小找旅行社承辦畢業旅行，兩天一夜費用預算每人不超過3千元。小校畢業班級數只有1班，學童人數個位數到20多人，湊不足一輛45人座遊覽車，都寫計畫向公益社團和基金會申請經費，盡量參觀免費景點和公共館場以節省經費，完成免費畢業旅行。

彰化縣媽厝國小寫計畫申請公益團體補助畢旅費用，今年畢旅小朋友參觀台中科博館，到台中公園遊玩，補助費用悉數用在兩天一夜食宿，小朋友不必再付費。媽厝國小表示，偏鄉小學的家庭較弱勢，學校都絞盡腦汁為學童規畫省錢但有教育意義的行程。

彰化縣香田國小的畢旅傳統是「背包客」，學童和老師討論今年旅遊主題後計算畢旅經費，老師提交計畫給學校向公益團體或基金會申請補助，另一方面學童用自種的香田米自製壽司到二林鎮蕎麥季等活動義賣籌款，每次所得約6千元都當作畢旅基金。

香田國小校長鄭培華說，去年三天兩夜背包客畢旅，小朋友設定主題是各當一天的電競達人和動物保育員，學校聯繫台北的電競達人和動物保護組織，遊程都免費，公益基金會補助加義賣所得之後，小朋友每人繳交不到2千元畢旅費用。

旅費 偏鄉

延伸閱讀

國小畢旅三天兩夜破8千…網驚「可以出國了」 校方：家長希望品質好

影／田尾花鄉系列活動本周末登場 花卉園藝展注入年輕元素

災損破2億！溪州芭樂農無奈災損逾5成未納入補助 民進黨團批不公平

40天花9600元遊17城 18歲高中畢旅最美的底片

相關新聞

司機因遭欠薪罷駛百班次…中市恐收路權 四方客運回應了

四方客運欠薪，司機罷駛，導致其營運的13條路線、476班次，共取消470班，嚴重影響民眾乘車權益，恐遭中市府回收路權。四...

四方客運今起罷工 台中勞工局將協調薪資爭議

台中市四方客運公司屢次發生勞資糾紛，業者昨天未依約撥付薪資給駕駛員，導致發起今天起罷工，市府緊急協調其它客運業者啟動代駛...

中部通勤族留意 四方客運駕駛罷工 台中13條公車路線恐異常

四方客運業者未按時給薪，駕駛今天（17日）起罷工，可能影響13條路線，交通局已啟動代駛措施，因各家客運駕駛荒，但只能替代...

影／昆山媽遊台灣與大甲鎮瀾宮締結姐妹廟 疫情後廟方首交流

大陸昆山慧聚天后宮天上聖母起駕返台，展開7天6夜的「昆山媽遊台灣」傳香諦緣活動，今天上午抵達大甲鎮瀾宮，簽約締結為姐妹廟...

竹山鎮開發深度旅遊內容 竹筍套餐饗宴即日起開放報名

筍是竹山三寶之一，竹山鎮公所為推廣在地新鮮竹筍，結合社區廚藝，將季節鮮筍、醃製筍、以及不同品種的筍集結再加上地瓜、茶葉等...

有人畢旅花8千...彰化這間小學同樣三天兩夜不拿爸媽一毛錢

北市某小學畢旅因搭高鐵、食宿品質較高，3天2夜要8200元，在網路上引起熱議，彰化文祥國小則完全是不一樣的畢旅體驗，今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。