都會國小畢旅每人8千元 偏鄉小校0元玩兩天一夜

北部有小學畢旅費用每人高達8千元，彰化縣很多國小聽聞為之咋舌，尤其偏鄉國小考量家長經濟能力，費用都「抓」在2千元以內，最好免費。

彰化縣中大型國小找旅行社承辦畢業旅行，兩天一夜費用預算每人不超過3千元。小校畢業班級數只有1班，學童人數個位數到20多人，湊不足一輛45人座遊覽車，都寫計畫向公益社團和基金會申請經費，盡量參觀免費景點和公共館場以節省經費，完成免費畢業旅行。

彰化縣媽厝國小寫計畫申請公益團體補助畢旅費用，今年畢旅小朋友參觀台中科博館，到台中公園遊玩，補助費用悉數用在兩天一夜食宿，小朋友不必再付費。媽厝國小表示，偏鄉小學的家庭較弱勢，學校都絞盡腦汁為學童規畫省錢但有教育意義的行程。

彰化縣香田國小的畢旅傳統是「背包客」，學童和老師討論今年旅遊主題後計算畢旅經費，老師提交計畫給學校向公益團體或基金會申請補助，另一方面學童用自種的香田米自製壽司到二林鎮蕎麥季等活動義賣籌款，每次所得約6千元都當作畢旅基金。

香田國小校長鄭培華說，去年三天兩夜背包客畢旅，小朋友設定主題是各當一天的電競達人和動物保育員，學校聯繫台北的電競達人和動物保護組織，遊程都免費，公益基金會補助加義賣所得之後，小朋友每人繳交不到2千元畢旅費用。