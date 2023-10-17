四方客運今漏班470班次 中市府罰244萬、限期3天改善

四方客運欠薪，司機罷駛，中市交通局說明，四方公司所營13條路線，核定班次共476班，今取消470班，僅發出6班。對此，市府將依契約開罰，並協調7家客運業者啟動代駛機制，確保尖峰時間的乘客權益。

四方客運今天漏班470班，依契約規定計開罰235萬元，以每班次5000元計算。另再依公路法77條開罰9萬元，因已嚴重影響民眾乘車權益，屬重大事故，交通局再依公路法47條，函請四方公司限期改善，若未在期限10月20日前改善完畢，則依公路法第47條可收回部分路線路權。

四方客運公司所營13條路線，交通局目前已請台中客運、統聯客運、中台灣客運、中鹿客運、巨業交通、全航客運及睿奕交通協助相關路線代駛事宜。

交通局提醒乘客，因代駛車輛非屬四方客運所屬車輛，將於代駛車輛車頭明顯標示代駛路線編號，以利辨識，儘量滿足民眾尖峰時段的乘車需求。

四方客運駕駛員薪資分別在每月5日撥付前月底薪及15日撥付前月變動薪資，目前四方公司積欠駕駛員薪資為9月變動薪資，共60名司機遭欠薪，合計欠薪約276萬元。交通局已嚴正要求四方公司應立即撥付及恢復正常發車班次。