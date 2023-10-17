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台灣第一本越南老師寫的繁體學中文書 弘光贈書助越南生

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「越南人開始學中文」這本書有注音及拼音對照，加上箭頭來指示聲調，並把常用繁體字放大。記者游振昇／攝影
「越南人開始學中文」這本書有注音及拼音對照，加上箭頭來指示聲調，並把常用繁體字放大。記者游振昇／攝影

為歡迎越南籍新生及國際專修部華語先修班越南學生，弘光科技大學10月舉辦「越南同樂會」，國際處華語文中心除特別安排老師阮氏玉梅分享在台灣讀書、生活與教學的經驗，也贈送每位學生她著作的新書「越南人開始學中文」。

阮氏玉梅老師盼透過這本以越南人的語言背景、學習需求作為出發點的繁體中文入門教材，讓學生早日學會基礎中文，通過華語文能力測驗。

目前弘光科大有42名越南籍學生，副校長張聰民表示，國際處華語文中心透過同學會活動，讓新生和學長姊互動交流，減少陌生感，促進新生融入校園學習環境及適應台灣生活，同時也讓他們有更多學習中文的資源。

阮氏玉梅分享指出，她越南國立芹苴大學畢業就業時接觸到台灣，2014年到台灣學中文，就讀師範大學華語文教學系研究所之際，開始邊念書邊從事教學工作，發現越南中文課本主要採用中國大陸的簡體字教材，使用的詞彙、習慣用語、文化介紹和台灣不盡相同，繁體字教材非常缺乏。

她長期從事中文、越南語雙語教學及翻譯工作，去年與資深越南語教師吳庭葳合著「從0開始說越南語」一書，教華人說越南語；今年更進一步獨自完成「越南人開始學中文」這本書，希望用親身經驗及教學專長，帶領越南學生、新住民、移工入門學基礎中文。

「在台灣很多教學方式是採用英文教越南學生中文，間接學習的效果不好。」阮氏玉梅舉例說，越南語發音有六個聲調，其中有中文的一聲、二聲、三聲，中文四聲發音對學習中文的越南學生來說比較困難，還有連續兩字四聲要變調的情形，加上繁體字筆劃多，辨認起來很困難，注意符號也不容易看懂，所以她編的教材有注音及拼音對照，加上箭頭來指示聲調，並把常用繁體字放大，讓著手學習中文變簡單。

阮氏玉梅表示，「越南人開始學中文」這本書專為考取華語文能力測驗 (TOCFL) A1- A2 級的程度設計，對華語先修班越南學生極為實用，全書分為12個生活主題、1000單字、400例句，每個主題都包含會話、生詞、語法、例句及練習，幫助學習者快速學會相關用語，馬上可以運用在生活實際情境中。

阮氏玉梅說，書中每個主題後面均附加文化介紹單元，介紹台灣飲食、夜市、郵局、銀行、交通工具、指標景點等，所附的會話範例找華語母語人士錄製，用MP3雲端音檔邊聽邊學，能夠增進會話能力，讓學習者快速融入中文世界，和台灣當地人找到共同話題。

弘光華語華語文中心老師阮氏玉梅在「越南同樂會」上，介紹她著作的新書「越南人開始學中文」。圖／弘光科大提供
弘光華語華語文中心老師阮氏玉梅在「越南同樂會」上，介紹她著作的新書「越南人開始學中文」。圖／弘光科大提供
弘光科大華語文中心贈送老師阮氏玉梅著作的新書「越南人開始學中文」給學生。記者游振昇／攝影
弘光科大華語文中心贈送老師阮氏玉梅著作的新書「越南人開始學中文」給學生。記者游振昇／攝影
弘光華語華語文中心老師阮氏玉梅著作的新書「越南人開始學中文」。記者游振昇／攝影
弘光華語華語文中心老師阮氏玉梅著作的新書「越南人開始學中文」。記者游振昇／攝影
弘光華語書中每個主題後面均附加文化介紹單元。記者游振昇／攝影
弘光華語書中每個主題後面均附加文化介紹單元。記者游振昇／攝影

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