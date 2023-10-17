中部通勤族留意 四方客運駕駛罷工 台中13條公車路線恐異常

四方客運業者未按時給薪，駕駛今天（17日）起罷工，可能影響13條路線，交通局已啟動代駛措施，因各家客運駕駛荒，但只能替代尖峰時段，通勤族要留意，以免上班上學遲到。

四方客運在中市取得13條路權，有綠4(中科管理局 - 捷運文心中清站 - 中科管理局）、68（坪頂-中台科大-新桃花源橋）、88(台中榮總 - 麗園公園）。

242(高鐵台中站 - 吉星社區）、243(東山高中(景賢六路)-亞大安藤館）、245（大肚車站(沙田路) - 亞大醫院）、248(新烏日車站-修平科技大學）、249(台中車站(民族路口)-修平科技大學）。

352(大肚-中科管理局)、354(東海路思義教堂-文修停車場）、355(台中監理所-西苑高中）、365(高鐵台中站-國安社區）、922(北屯區行政大樓-中台科技大學）、東海大學校內接駁（科技大樓-管院大樓）。

四方客運在中市取得13條路權，分別是綠4、68、88、242、243、245及248、249、352、354、355、365、922等路線。