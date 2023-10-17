四方客運駕駛17日起罷工 中市府啟動其他客運尖峰代駛

四方客運公司屢次發生勞資糾紛，業者16日未依約撥付薪資給駕駛員，導致發起今天起罷工，市府緊急協調其它客運業者啟動代駛。交通局表示，再度開罰，並依公路法47條限期改善，如再未確實改善，不排除收回全部路權。

四方客運駕駛員發起罷工，中市府指出，將依契約開罰業者，17日起緊急協調其它業者啟動代駛機制，確保四方客運13條路線在尖峰時間民眾有車可搭。

中市府表示，四方客運如再次發生惡意漏班情事，明顯妨礙公共利益，將依公路法規定要求業者限期改善，如逾期不改善或改善而無成效，將收回243路、245路、249路及365路市區客運公車路線經營權，再未確實改善，不排除收回全部路權。

交通局指出，四方客運從今年第一季起因積欠薪資，造成駕駛員大量流失，13條公車路線班次大量取消，今年9月16日無預警停止68路、88路及245路等路線班次。

交通局表示，四方客運10月5日及10月15日連續2次公告將延遲發放員工薪資，16日再次公告將拖至11月15日撥付，業者屢次積欠並拖延發薪，導致駕駛不滿發起罷工。

交通局長葉昭甫說，市府按時預撥補助款給四方客運後，卻發現業者並未依約立即撥付駕駛薪資，市府已多次邀集四方客運管理階層協商，但公司原定10月13日發薪，仍未按時將薪資撥付給駕駛員。