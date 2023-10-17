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聯手廢棄物龍頭 縣府拚3年清空南投市垃圾

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投市掩埋場暫置垃圾近2萬公噸，每日更產生60公噸垃圾。圖／南投市清潔隊提供
南投市掩埋場暫置垃圾近2萬公噸，每日更產生60公噸垃圾。圖／南投市清潔隊提供

南投縣垃圾累積近23萬公噸，為加速去化，縣府與全國最大廢棄物處理集團合作，今年編列約9900萬元經費，公私協力處理南投市垃圾，預計3年清除6.75萬公噸。縣長許淑華說，本屆市長任內可清空南投市垃圾，將全縣堆積垃圾降到10萬公噸以下。

環保局指出，南投縣無焚化爐，垃圾只能委託外縣市處理，但各地焚化廠老舊、歲修等減少或拒收；全縣垃圾收運量每日250公噸，外運去化僅150至200公噸，全縣垃圾累積近23萬公噸。

縣府加強爭取縣市合作，已有8個友好縣市協助垃圾去化，今年垃圾處理量預計可達8萬噸，但整體量能仍不足，縣府編列9900萬元經費，與民間業者合作處理南投市垃圾，昨天正式簽約。

許淑華說，南投市掩埋場暫置垃圾近2萬公噸，場址在市區上風處，市區入夏就飄惡臭，優先透過專案與全台最大的廢棄物處理集團「可寧衛」合作，協助南投市垃圾篩分及外運去化，預計3年可清6.75萬公噸垃圾。

環保局表示，該專案預計推動3年，第1年以每公噸7350元協助處理南投市堆置及每日垃圾，全年度經費約9900萬，後續每年再議約。

許淑華強調，除南投市專案，縣府持續處置各鄉鎮垃圾，竹山、名間已爭取打包經費，協助埔里覓地放打包垃圾；許強調，3年內南投市垃圾可望清空。

南投 許淑華 廢棄物

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