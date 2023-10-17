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颱風災損逾5成 溪州芭樂未納補助 挨批不公

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導

小犬颱風過境，彰化縣累積農損已超過2億元，農業部公告有10品項可提報災損。不過，民進黨議會黨團與農友昨開記者會，彰化有其他作物受損，例如溪洲芭樂損失超過5成，卻都未公告補助。彰化縣農業處表示，不在公告內的作物，仍可積極向在地公所通報災損。

民進黨議會黨團召集人李俊諭說，颱風至今11天，災損補助不公平，有農民種植的作物不在公告補助品項中，無法獲得補助，雖說可以向公所通報，但等會勘曠日廢時，有的農民早已清理農地重新復育，「請問要拿什麼來申報？」

溪州鄉芭樂農張龍潭說，風災後第一時間看不出農損，直到這幾天發現芭樂長不大、陸續泛黃，根本無法採收，溪州的芭樂損已超過5成，卻沒納入公告農損範圍；颱風影響的是各種作物，應更廣泛納入補償，並不是只有沿海的作物受災。

農業處指出，小犬颱風導致農業天然災害，農業部公告彰化縣辦理10種作物現金救助，包含大豆、硬質玉米、落花生、甘藷、胡麻芝麻、胡蘿蔔、蘿蔔、洋蔥、山藥及青蔥；因為農民較快向公所通報農損，損傷面積很快就達到全縣標準，有必要會以照片取代會勘，農民就能盡快復耕。

針對各鄉鎮仍有不同作物的災損未被公告，農業處說，若不在農業部公告的10種品項，仍可向所在地公所通報災損，一旦達規定門檻，縣府就會組成勘災小組會勘，即便是現在才出現的延遲性災害也會受理。

小犬颱風 災損

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