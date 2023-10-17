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台中公園鴿糞為患 百年風華褪色
台中公園有超過百年歷史，昔日為「台灣八景」之一，公園內的湖心亭更是市定古蹟與台中地標。不過，議員批評，公園內野鴿占地為王，湖心亭難逃鴿糞汙染，加上市府大力行銷中央公園，跨年晚會、元宵燈會都移師舉行，不要讓台中最具代表性的公園消失。市府表示，台中公園是百年歷史公園，每年投入890萬元維護，將導入現代化管理，維持人文與歷史風情。
台中公園是日治時代興建，迄今已有120年歷史，當時為慶祝台灣縱貫鐵路全線通車，在池中建湖心亭，來台主持通車的日本閑院宮載仁親王曾於此亭休憩，具有歷史意義。中央公園位於水湳園區，2018年啟用，面積超過67公頃，透過國際競圖由名家設計。
民進黨議員陳俞融說，台中公園野鴿多，鴿糞造成公園與古蹟汙染，市府累積迄今花了2、3千萬元，修復湖心亭、中山橋等，更在湖心亭屋面加裝不鏽鋼防鳥鋼索，但屋頂、門板、地板仍到處鴿屎，遊客不敢靠近，加上公園老舊，遊客漸減，憂台中公園百年風華不再。
陳俞融批評，歷任市長林柏榕、張溫鷹等人，都在國慶日帶頭到台中公園日月湖划船，這是台中市的傳統活動，凸顯台中地標湖心亭，後來縣市合併，2017年前市長林佳龍也偕妻划船，現任市長盧秀燕重視程度不足。
陳俞融說，盧市長有在台中公園划過船嗎？現在市府辦國慶焰火、元宵燈會或跨年晚會，都移師到中央公園，台中公園的重要性下降，擔心未來台中市的代表性也會消失；市府對台中公園應有整體思維，拿出中央公園一半的預算，導入智慧管理設施，讓老公園與時俱進。
盧秀燕表示，她沒有在台中公園划過船，但有在台中公園辦過元宵燈會。文化局長陳佳君表示，湖心亭修復後，加裝防踏鳥刺，避免鴿子停留；每天派駐點人員清潔、巡查，維護環境整潔，野鴿可能因餵食聚集，呼籲民眾不餵不接觸。
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