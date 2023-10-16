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影／光明燈當生日蠟燭吹熄 男慶生惡搞泡麵土地公

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投有男子將「泡麵土地公廟」中寮石龍宮的光明燈當生日蠟燭吹熄慶生，還將影片PO上網路平台惹議。圖／翻攝自「記者爆料網」
南投有男子將「泡麵土地公廟」中寮石龍宮的光明燈當生日蠟燭吹熄慶生，還將影片PO上網路平台惹議。圖／翻攝自「記者爆料網」

南投中寮石龍宮有「泡麵土地公廟」之稱，以拜泡麵、吃泡麵求財聞名，近期有民眾將廟內光明燈當生日蠟燭吹熄慶生，還將影片PO上網路平台惹議。廟方直言，該行為不可取；民俗專家廖大乙也說，影響他人祈願，折損自身陰德及運勢。

早年六合彩盛行，不少人會去石龍宮過夜求明牌，但該廟地處偏遠難覓食，信眾索性帶泡麵去拜，沒吃完就放廟內給別人吃，久了成特殊傳統，「泡麵土地公廟」名號不脛而走，香火鼎盛，曾創下3天湧10萬人、吃掉5萬碗泡麵的驚人紀錄。

而民眾去石龍宮除了拜土地公、吃泡麵，有些人還會再點光明燈祈福求財，加倍護持自身運氣或求工作或事業順利，未料，近期卻有男子疑為了慶生，竟將該廟內的光明燈當成生日蠟燭吹熄，同行友人嘻笑著拍下影片，還PO上網路平台。

多數網友無法認同該名男子將光明燈吹熄的行徑，並覺得相當不道德；石龍宮獲知該狀況後也表示，很歡迎民眾到廟裡旅遊吃泡麵，但吹滅光明燈是不可取的，光明燈是信眾祈願求財或消災解厄，讓自己光明一點，這樣吹熄對雙方面都不好。

民俗專家廖大乙則說，信眾點光明燈盼所求之事能前景光明，卻遭惡作劇吹熄，祈願恐中斷，甚至黯淡無光；吹熄者行為更是冒犯神明，折損自身陰德，未來運勢恐走下坡，建議他回到廟裡為自己的不當行為向土地公懺悔，也向點燈者道歉。

泡麵 土地公 生日

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