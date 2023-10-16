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台中州廳未來定位 市府：兼顧官署及文化價值

中央社／ 台中16日電

民進黨台中市議員黃守達及江肇國關心台中州廳修復後未來定位，台中市長盧秀燕今天表示，台中州廳附近民眾都希望能維持過去官署的功能，將朝兼顧官署及文化價值方向規劃。

台中市議會今天召開定期會，對於台中州廳修復預計於2025年完工後對外開放，黃守達及江肇國都表達關心，但到現在市府還說不清楚未來規劃再利用的方向，目前僅確定文化局會進駐台中州廳、會有展演空間，其餘的規劃仍相當空泛。

黃守達指出，日本建築師森山松之助在台灣所設計共有5座建築，其中台灣總督府現在是總統府、台南州廳是台灣文學館、台北州廳現在是監察院廳舍，而台灣總督府專賣局是台灣菸酒公司總部，皆有明確的定位。

黃守達說，台中州廳也是由森山松之助設計，而現在台中市政府已經挪移至新市政大樓，台中州廳已不再是市政辦公廳舍。前市長林佳龍時期原本將州廳規劃為台灣近代藝術的典藏中心，卻被盧秀燕喊卡，而在已舉辦的2場說明會中，市府對於未來的再利用計畫與方向卻一再含糊以對。

盧秀燕表示，森山松之助在台灣的5座重大建築，其中4座都還在做官署使用，而且有文化價值，未來台中州廳修復後，也可以同時兼顧官署功能及文化價值，最重要的是附近西區民眾也希望官署繼續存在，不要遺棄他們。

台中市文化局說明，市府已針對台中州廳空間特色及周邊區位條件進行分析，並舉辦說明會參採民眾及民意代表建議，將秉持公共空間最大化原則，除文化局進駐延續行政辦公機能，也納入藝文展覽活動、商業賣店等多元公共服務，成為市民的州廳。

至於州廳專用區細部計畫部分，文化局表示，目前正由市府都發局辦理規劃作業中，後續將針對州廳專用區內的使用類別、項目等，配合州廳再利用內容進行設定，以利未來州廳專用區的使用及發展。

文化局 建築師

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