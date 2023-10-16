快訊

侯友宜競辦喊話柯文哲陣營 盼3天內舉辦第2次藍白合會議

車沒鎖...車內驚見陌生女屍慘成「凶車」 死者家屬要賠車主32萬元

一周降雨熱區出爐 周五下半天起北台灣轉涼、雨區擴大

台中公園湖心亭遍布鴿糞 市府：加裝防踏鳥刺

中央社／ 台中16日電

民進黨台中市議員陳俞融今天在市議會質詢時表示，百年古蹟台中公園湖心亭修復完成後，仍遍布鴿糞，台中市文化局表示，湖心亭修復時已加裝防踏鳥刺，避免鴿子停留。

台中市議會今天召開定期會就各文化資產修復規劃進度進行專案報告，陳俞融在會中指出，台中公園湖心亭是市府先前斥資鉅額重新修復，號稱經典風貌全新開放，但當地民眾卻不這麼覺得，且修復完成後的湖心亭，地板仍鴿糞遍布。

陳俞融說，台中公園身為台中百年公園及代表性公園，卻無完整及納入現代整體規劃，公園內諸多景點如2003年台中公園燈會主燈「吉羊康泰」、望月亭、更樓、中正橋、台中神社遺跡、孔子像，都散落各處，沒有整體規劃，也讓人經過台中公園時，沒有百年公園的感覺。

陳俞融舉例，歷任市長林柏榕、張溫鷹曾都有帶頭到台中公園划船的傳統象徵性活動，代表對台中地標湖心亭作為市府象徵意義，甚至到了合併後的前台中市長林佳龍於2017年也曾與夫人一同划船，但到市長盧秀燕時卻將大型活動如國慶焰火、中台灣燈會轉移到中央公園舉辦，讓台中公園重要性逐漸下降。

台中市文化局長陳佳君對此表示，湖心亭修復工程時已加裝防踏鳥刺，避免鴿子停留；另每天都有駐點人員清潔及巡查設施，維護環境整潔，考量野鴿可能因為民眾餵食造成聚集，呼籲民眾避免餵食與接觸，減少鴿群滯留。

台灣燈會

延伸閱讀

台中公園野鴿占地為王 鴿糞為患百年風華褪色

站路邊等車超危險！中市近7000站位 僅20處公車灣挨批

罕見阻官員發言 盧秀燕定調國慶焰火「台中概括承受」

國慶焰火提早發、浪漫求婚男傻眼措手不及 觀旅局致歉

相關新聞

影／南投縣與廢棄物龍頭合作 預計3年內清空全市垃圾

南投縣垃圾累積近23萬公噸，為加速解決去化，縣府導入民間力量，今年編列約9900萬元經費，以公私協力合作處理南投市垃圾，...

影／光明燈當生日蠟燭吹熄 男慶生惡搞泡麵土地公

南投中寮石龍宮有「泡麵土地公廟」之稱，以拜泡麵、吃泡麵求財聞名，近期有民眾將廟內光明燈當生日蠟燭吹熄慶生，還將影片PO上...

影／田尾花鄉系列活動本周末登場 花卉園藝展注入年輕元素

進入秋冬是遊賞彰化縣田尾公路花園的好時節，田尾鄉農會、田尾公路花園協會、田尾休閒農業協會從21日起到11月19日將推出一...

台中公園野鴿占地為王 鴿糞為患百年風華褪色

台中公園湖心亭是代表台中的歷史建築，市議員陳俞融說，市府斥資修復，號稱經典風貌全新開放，但當地人卻不覺得，地板仍遍布鴿糞...

南投保四警力上月全歸建 76偏鄉派出所今恢復全天運作

南投縣偏鄉警力不足的宭況，上月原本因保四警力全部歸建後再度浮現，南投縣警局今天宣布，已透過員警統調23人及警專畢業生4人...

替台中兩原民村文健站揭牌 原民會委員：原民平均餘命5年增2歲

行政院原住民族委員會主委夷將．拔路兒今天為台中市兩處原住民村落舉辦文化健康站揭牌儀式，他說，全國已有逾500所文健站設置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。