台中公園湖心亭遍布鴿糞 市府：加裝防踏鳥刺

民進黨台中市議員陳俞融今天在市議會質詢時表示，百年古蹟台中公園湖心亭修復完成後，仍遍布鴿糞，台中市文化局表示，湖心亭修復時已加裝防踏鳥刺，避免鴿子停留。

台中市議會今天召開定期會就各文化資產修復規劃進度進行專案報告，陳俞融在會中指出，台中公園湖心亭是市府先前斥資鉅額重新修復，號稱經典風貌全新開放，但當地民眾卻不這麼覺得，且修復完成後的湖心亭，地板仍鴿糞遍布。

陳俞融說，台中公園身為台中百年公園及代表性公園，卻無完整及納入現代整體規劃，公園內諸多景點如2003年台中公園燈會主燈「吉羊康泰」、望月亭、更樓、中正橋、台中神社遺跡、孔子像，都散落各處，沒有整體規劃，也讓人經過台中公園時，沒有百年公園的感覺。

陳俞融舉例，歷任市長林柏榕、張溫鷹曾都有帶頭到台中公園划船的傳統象徵性活動，代表對台中地標湖心亭作為市府象徵意義，甚至到了合併後的前台中市長林佳龍於2017年也曾與夫人一同划船，但到市長盧秀燕時卻將大型活動如國慶焰火、中台灣燈會轉移到中央公園舉辦，讓台中公園重要性逐漸下降。

台中市文化局長陳佳君對此表示，湖心亭修復工程時已加裝防踏鳥刺，避免鴿子停留；另每天都有駐點人員清潔及巡查設施，維護環境整潔，考量野鴿可能因為民眾餵食造成聚集，呼籲民眾避免餵食與接觸，減少鴿群滯留。