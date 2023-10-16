南投巧克力咖啡節規模升級 逾50家業者28日登場
南投巧克力咖啡節28日起在埔里鎮登場，集結超過50家知名業者，還有藝人演唱、無人機表演、煙火秀，現場也推出藝術家洪易、「卡娜赫拉的小動物」聯名活動限定試飲雙杯組。
南投世界茶業博覽會昨天圓滿閉幕，往年與茶博會同場、同時登場的「南投巧克力咖啡節」，今年獨立舉辦；第3屆南投巧克力咖啡節10月28日至11月7日在埔里鎮福興溫泉區登場，規模全面升級，縣府規劃12大主題特區，集結超過50家精品咖啡、巧克力、伴手禮業者。
縣長許淑華今天出席宣傳記者會表示，縣內巧克力、咖啡產業經積極推廣已具備足夠量能，因此縣府今年將南投巧咖節獨立舉辦，27日試營運，28日開幕當天有「千人手沖」活動，11月5日還有1場「千人烘豆」，邀遊客一起烘豆、品咖啡，共度香醇、悠閒時光。
南投縣政府觀光處發布新聞稿表示，活動期間假日晚間規劃歌手高爾宣、陳芳語等演出，10月28日、29日、11月4日則有無人機表演及煙火秀；消費每滿額新台幣500元可玩扭蛋，有機會抽到品牌咖啡豆、巧克力禮盒、巧咖節聯名禮盒、卡滋爆米花聯名商品等好禮。
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