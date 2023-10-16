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影／南投縣與廢棄物龍頭合作 預計3年內清空全市垃圾

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投市掩埋場暫置垃圾近2萬公噸，且每日持續產生約60公噸垃圾。圖／南投市清潔隊提供
南投市掩埋場暫置垃圾近2萬公噸，且每日持續產生約60公噸垃圾。圖／南投市清潔隊提供

南投縣垃圾累積近23萬公噸，為加速解決去化，縣府導入民間力量，今年編列約9900萬元經費，以公私協力合作處理南投市垃圾，預計3年清除6.75萬公噸垃圾；縣長許淑華說，任內可清空南投市垃圾，將全縣垃圾降至10萬公噸以下。

環保局指出，南投縣因無焚化爐，縣內垃圾僅能委外由他縣市處理，但各地焚化廠常因設備老舊、歲修等因素，逐步減少或拒收垃圾；且全縣垃圾收運量每日約250公噸，但外運去化僅150至200公噸，導致全縣垃圾因此累積近23萬公噸。

為解決垃圾堆置問題，縣府加強爭取縣市間合作，已有8個友好縣市協助垃圾去化，今年垃圾處理量預計雖可達8萬噸，但垃圾處置量能仍不足，因此導入民間力量，並編列約9900萬元經費，公私協力合作專案處理南投市垃圾，今天簽約。

縣長許淑華說，南投市掩埋場暫置垃圾近2萬公噸，且因場址在市區上風處，導致市區入夏就飄惡臭，因此優先透過專案與全台最大的廢棄物處理集團「可寧衛」合作，由其協助南投市垃圾篩分及外運去化，預計3年內清除6.75萬公噸垃圾。

環保局也表示，該專案預計推動3年，共計處理6.75萬公噸，第1年以每公噸7350元協助南投市堆置及每日產生的垃圾，因此編列約9900萬元經費，後續每年會再議約；而原本處理南投市的垃圾量能將能釋出，支應去化12鄉鎮的垃圾。

許淑華強調，除南投市專案，也持續處置各鄉鎮垃圾，像竹山、名間已爭取打包經費，並協助埔里覓地放置打包垃圾，別讓清潔隊旁堆垃圾；而其任內，南投市垃圾可望清空，全縣垃圾降至10萬公噸以下，若連任有把握徹底解決垃圾問題。

南投市掩埋場暫置垃圾近2萬公噸，且每日持續產生約60公噸垃圾。圖／南投縣環保局提供
南投市掩埋場暫置垃圾近2萬公噸，且每日持續產生約60公噸垃圾。圖／南投縣環保局提供
南投縣長許淑華（右）今代表縣府與廢棄物處理龍頭「可寧衛」簽約合作處理南投市垃圾，預計3年清除6.75萬公噸。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（右）今代表縣府與廢棄物處理龍頭「可寧衛」簽約合作處理南投市垃圾，預計3年清除6.75萬公噸。記者賴香珊／攝影
南投市掩埋場暫置垃圾近2萬公噸，且每日持續產生約60公噸垃圾。圖／南投市清潔隊提供
南投市掩埋場暫置垃圾近2萬公噸，且每日持續產生約60公噸垃圾。圖／南投市清潔隊提供
南投縣長許淑華（右）今代表縣府與廢棄物處理龍頭「可寧衛」簽約合作處理南投市垃圾，預計3年清除6.75萬公噸。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（右）今代表縣府與廢棄物處理龍頭「可寧衛」簽約合作處理南投市垃圾，預計3年清除6.75萬公噸。記者賴香珊／攝影

南投 許淑華 廢棄物

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