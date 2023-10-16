南投保四警力上月全歸建 76偏鄉派出所今恢復全天運作

南投縣偏鄉警力不足的宭況，上月原本因保四警力全部歸建後再度浮現，南投縣警局今天宣布，已透過員警統調23人及警專畢業生4人分發增補警力，將原30個非主力派出所恢復為全天運作，目前全縣已有76個派出所進行24小時運作，僅剩最遠的7個偏鄉非主力派出所，夜間不駐守，待警力補足時再行調派支援。

南投縣小型派出所今年元月起實施合署辦公與聯合執勤，暫解地方警力不足的情形，縣警局上周宣布合署辦公半關閉的派出所將全面恢復為廿四小時運作後，一度遭基層員警抱怨，指在警力增補未完全到位下貿然實施，只會更加重員警負擔，據了解，目前縣內小派出所警力原則維持4人，可視處理案件狀況由分局機動進行警力支援調度。

南投縣政府指出，警政署保二總隊今年八月開始分梯次擴編受訓，第一批受訓735人，以保一、保四、保五總隊的人力挪調為主，這些徵調的警察人員原本支援地方，9月25日前歸建後，28日立即至反恐訓練中心接受12周軍事訓練，形成部分警力吃緊的縣市警局將受影響，南投縣警局因此將暫停12個派出所的夜間運作。

南投縣警局表示，原警政署保四總隊支援南投縣警局47名警力，8月25日先調訓37人離開後，僅剩的警力再加上陸續增補進入，目前維持32名保四警力協助南投地方治安；，另報請警政署辦理員額請增作業，除將逐年派補警力外，順利透過全省員警統調及警專畢業生分發增補警力。

南投縣警局說，合計全縣83個派出所中，10月16日起完成將原30個非主力派出所恢復為24小時運作，目前76個派出所可24小時運作，另7個非主力派出所如竹山分局杉林派出所、仁愛分局瑞岩、紅香、翠巒、榮興等派出所，以及草屯新光派出所、埔里梅林派出所，因耐震補強施工中，全部非主力派出所，日後將在警力補足時，再陸續規劃恢復為24小時運作。