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敲竹槓？中市議員吳呈賢爆大雅這個停車場會「揩油」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員吳呈賢今天說，大雅有一處停車場會「揩油」。圖／市議員吳呈賢提供
台中市議員吳呈賢今天說，大雅有一處停車場會「揩油」。圖／市議員吳呈賢提供

台中市大雅區三和停車場傳出車牌感應跟計費系統脫鉤，民眾2度繳費並開車離場，系統未註銷進場紀錄，持續累積計費超過26小時，台中市議員吳呈賢表示，大雅區公所將停車場委託民間經營，應善盡督導管理責任；大雅區公所今天表示，已依規定責成廠商改善並扣罰。

大雅區公所表示，三和停車場感應系統不良，公所已依規定責成廠商改善並扣罰，嚴格要求廠商確認系統正常運作，對於仍發生溢收費用事件深感抱歉，已要求停車場營運廠商立即查明溢收原因，同時要求務必退還民眾溢收費用。公所強調，如營運廠商持續違規，不排除依約解約，以避免類此事件再度發生。

市議員吳呈賢表示，三和停車場曾被爆限LINE Pay支付，挨批不便民，使用率低；接著又爆車牌辨識系統經常性失靈，無法順利進出場；近日又發生計價電腦涉敲竹槓，重複收取停車費用，民眾譏為「揩油停車場」。

吳呈賢接獲沈姓民眾投訴指出，10月14日下午4點38分開車進三和停車場停放，下午5點57分離場，並繳付30元停車費；晚間7點半左右再度進場，直到8點45分離開，停放不到1個半小時，竟收取下午4時38分至晚間8時45分，共4時7分、60元的停車費。

沈姓民眾出示發票表示，他第一次停車1小時19分，發票上明確記載進出場時間，並繳付30元停車費；第二次進場理應從新計算，不料系統卻自動漠視她在傍晚5時57分離場及繳費記錄，重複收取30元停車費用。

「車牌感應收費如此瞎！」沈姓民眾說，第一次離場完全辨識系統沒有感應到車牌，但是計費系統竟會計算停車費用，車牌感應跟計費系統脫鉤，這是正常的嗎？他說，之前也遇過同樣情形，原以為是偶發事件，金額也不大，但就是一個「奇檬子」問題。

投訴者說，他已繳費2次並開車離場，15日上午到該停車場自動收繳費機查詢車號，不料，第一次進場紀錄(10月14日下午4點38分)竟未註銷，累計停放26小時45分，需再繳費110元，令人傻眼。

吳呈賢表示，三和停車場由大雅區公所代管委外經營。得標廠商為提高營運效率，採用自動化管理，但接連發生車牌辨識失靈、爆溢收停車費用，不僅擾民不便，還涉趁機揩油，顯見台中市交通局及大雅區公所未盡督導管理責任。

台中市議員吳呈賢今天說，大雅有一處停車場會「揩油」。圖／市議員吳呈賢提供
台中市議員吳呈賢今天說，大雅有一處停車場會「揩油」。圖／市議員吳呈賢提供

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