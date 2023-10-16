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影／南投巧克力咖啡節獨立了！ 藏卡娜赫拉超萌限量周邊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投巧克力咖啡節今年移師埔里福興溫泉區擴大舉行，於28日至11月7日登場，由台灣小姐高曼容擔任活動大使。記者賴香珊／攝影
南投巧克力咖啡節今年移師埔里福興溫泉區擴大舉行，於28日至11月7日登場，由台灣小姐高曼容擔任活動大使。記者賴香珊／攝影

南投巧克力咖啡節今年脫離茶博會，首次獨立並移師埔里福興溫泉區擴大舉行，於28日至11月7日登場，打造12大主題特區及千人烘豆、手沖咖啡活動，更結合「卡娜赫拉的小動物」無人機、煙火秀及限量周邊，深度體驗在地巧咖文化。

南投縣長許淑華說，茶、咖啡、巧克力是縣內3大重要產業，前兩年將巧克力咖啡節結合茶博辦理，但經觀察，巧咖節已打出知名度，且具足夠量能可單獨舉辦，今年將活動規模全面升級，首度獨立並移師至腹地廣闊的福興溫泉區擴大舉行。

今年巧咖節於10月27日（五）在福興溫泉區開展試營運，28日開幕登場，共有12天，設有12大主題特區，有夢幻玻璃屋的精選品牌大道、南投巧咖館、台灣薈聚館、精品風味館、山城好物館等特色展館，總計超過50家品牌參展。

觀光處表示，今年活動強化體驗元素，不僅有千人烘豆、千人手沖咖啡等活動，並與Feeling 18聯名合作研發比臉大的「巨型可頌」體驗沾著咖啡享用的獨家吃法，還有風味輪與咖啡渣趣味咖啡體驗等主題活動，活動均採預先官網報名。

今年同樣由台灣小姐高曼容擔任活動大使，更結合「卡娜赫拉的小動物」展出廣受遊客喜愛的14座主題燈偶，並於28、29日與11月4日加碼無人機及煙火秀，還有安排高爾宣、陳芳語、脆樂團與冰球樂團等知名藝人輪番上陣演出。

許淑華說，南投國姓、魚池等地咖啡屢獲國際認證，其品質不輸給國際精品豆，在地可可也深受國人喜愛，同樣具精品級品質保證；隨時序入深秋，已進入南投的溫泉季，民眾到南投深度體驗在地巧咖文化，也能順道來趟溫泉之旅。

另，南投巧咖節今年與卡滋爆米花、Feeling 18、香草騎士、國際藝術家洪易、卡娜赫拉的小動物等均推出聯名限定商品，活動期間參與Line數位集章活動，走入展區集滿指定章數便可兌換卡娜赫拉的小動物獨家手鍊，但採每日限量兌換。

南投巧克力咖啡節今年移師埔里福興溫泉區擴大舉行，結合「卡娜赫拉的小動物」推出限量周邊商品。記者賴香珊／攝影
南投巧克力咖啡節今年移師埔里福興溫泉區擴大舉行，結合「卡娜赫拉的小動物」推出限量周邊商品。記者賴香珊／攝影
南投巧克力咖啡節今年移師埔里福興溫泉區擴大舉行，並結合「卡娜赫拉的小動物」無人機、煙火秀及限量周邊。記者賴香珊／攝影
南投巧克力咖啡節今年移師埔里福興溫泉區擴大舉行，並結合「卡娜赫拉的小動物」無人機、煙火秀及限量周邊。記者賴香珊／攝影
南投巧克力咖啡節今年移師埔里福興溫泉區擴大舉行，並結合「卡娜赫拉的小動物」無人機、煙火秀及限量周邊。記者賴香珊／攝影
南投巧克力咖啡節今年移師埔里福興溫泉區擴大舉行，並結合「卡娜赫拉的小動物」無人機、煙火秀及限量周邊。記者賴香珊／攝影
南投巧克力咖啡節今年移師埔里福興溫泉區擴大舉行，於28日至11月7日登場，有千人烘豆、手沖咖啡等活動。記者賴香珊／攝影
南投巧克力咖啡節今年移師埔里福興溫泉區擴大舉行，於28日至11月7日登場，有千人烘豆、手沖咖啡等活動。記者賴香珊／攝影
南投巧克力咖啡節今年移師埔里福興溫泉區擴大舉行，於28日至11月7日登場，有千人烘豆、手沖咖啡等活動。記者賴香珊／攝影
南投巧克力咖啡節今年移師埔里福興溫泉區擴大舉行，於28日至11月7日登場，有千人烘豆、手沖咖啡等活動。記者賴香珊／攝影
南投巧克力咖啡節今年於28日至11月7日登場，與Feeling 18聯名合作研發比臉大的「巨型可頌」體驗沾咖啡的獨家吃法。記者賴香珊／攝影
南投巧克力咖啡節今年於28日至11月7日登場，與Feeling 18聯名合作研發比臉大的「巨型可頌」體驗沾咖啡的獨家吃法。記者賴香珊／攝影

咖啡 溫泉季

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