快訊

父親吃炸蝦老是只吃蝦尾 她長大知道真相嘆「自己太傻」

嘉義火災屋內曝光！大人不在臥室反鎖 消防員破門急往床上「撈出」2童已無生命跡象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

災損破2億！溪州芭樂農無奈災損逾5成未納入補助 民進黨團批不公平

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化公告10種災害品項，民進黨彰化縣黨團卻批災害補助不公平。記者林敬家／攝影
彰化公告10種災害品項，民進黨彰化縣黨團卻批災害補助不公平。記者林敬家／攝影

彰化因小犬颱風累計農業災損已達2億元以上，目前農業部公告彰化的10種災損品項，不過有農民今天與民進黨彰化縣黨團開記者會，表達不滿彰化明明還有其他作物受災後，卻沒被公告補助；對此縣府農業處指出，不在公告的10種品項的其他作物，現在仍可向在地公所「通報災損」，農民也應積極通報。

民進黨彰化縣黨團召集人李俊諭說，颱風至今11天，許多受損作物為納入補助實在不公平，有農民種植作物不在公告災損作物的品項中，無法獲得補助，雖說現在還可以向公所通報，但等四方會勘曠日廢時，有的農民早已清除重新復育，「請問要拿什麼申報？」

溪州鄉芭樂農張龍潭也說，這次風災之後第一時間看不出農損，直到這幾天發現在枝幹上的芭樂長不大、陸續泛黃，根本無法採收，溪州的芭樂已損失超過5成，卻沒被納入公告農損範圍；他說，颱風影響的是各種作物，應更廣泛納入補償，並不是只有沿海的作物受災。

縣府農業處指出，小犬颱風導致農業天然災害，農業部公告彰化縣辦理「大豆、硬質玉米、落花生、甘藷、胡(芝)麻、胡蘿蔔、蘿蔔、洋蔥、山藥及青蔥」現金救助，這10項作物能較快公告是因農民較快向公所通報農損，且損傷面積累計很快就達到公告全縣的標準，有必要也會以照片代替會勘，農民就能盡快復耕。

針對各鄉鎮仍有不同作物的災損未被公告，農業處說，不在農業部公告的10種品項的其他作物所有損傷，仍可向土地所在地公所通報災損，災損達規定門檻，縣府就會組成勘災小組會勘，即便是現在才出現的延遲性災害也會受理，若非風災導致災損，也可請專業單位輔導改善。

災損 農民

延伸閱讀

傳中共利用台商干預大選 民進黨團：台灣同胞不會接受

蔡政府迫害豬農？ 農業部點名他：不實指控抹黑 欠我們一聲抱歉

彰化番石榴評鑑「這兩鄉」互別苗頭 農政單位：良性競爭

颱風過境苗栗通苑地區稻米受鹽害 農糧署允專案補助

相關新聞

稱有人卡中捷藍線多年！綠營：盧秀燕更改路線及站點才是原因

台中捷運藍線規劃案延宕，市長盧秀燕今天說有人卡中捷，民進黨台中市議會黨團召開記者會回應，是盧秀燕上任後更改路線及站點，圖...

中捷爭議 盧秀燕：放手吧！有人卡中捷藍線很多年

台中市長盧秀燕今天回應民眾黨議員質詢中捷藍線，盧秀燕緩緩地說，「有人卡中捷藍線那麼多年，放手吧！希望以民為念，給中部人藍...

全聯花486元中獎100萬 接到通知電話樂歪問「怎麼給？」

彰化縣為刺激消費，舉辦2023彰化GO購消費抽獎活動，今在縣府中庭舉行直播抽獎，這次將頭獎最大獎現金100萬元抽出，得獎...

影／南投巧克力咖啡節獨立了！ 藏卡娜赫拉超萌限量周邊

南投巧克力咖啡節今年脫離茶博會，首次獨立並移師埔里福興溫泉區擴大舉行，於28日至11月7日登場，打造12大主題特區及千人...

交通部：藍線專業審核將核定 議員籲賴清德向台中道歉

賴清德在旅中鄉親後援會成立大會指盧市府台中捷運藍線改回胡志強任內路線，賴指控盧改到「有力人士的家附近」，引起軒然大波。國...

災損破2億！溪州芭樂農無奈災損逾5成未納入補助 民進黨團批不公平

彰化因小犬颱風累計農業災損已達2億元以上，目前農業部公告彰化的10種災損品項，不過有農民今天與民進黨彰化縣黨團開記者會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。