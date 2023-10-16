災損破2億！溪州芭樂農無奈災損逾5成未納入補助 民進黨團批不公平

彰化因小犬颱風累計農業災損已達2億元以上，目前農業部公告彰化的10種災損品項，不過有農民今天與民進黨彰化縣黨團開記者會，表達不滿彰化明明還有其他作物受災後，卻沒被公告補助；對此縣府農業處指出，不在公告的10種品項的其他作物，現在仍可向在地公所「通報災損」，農民也應積極通報。

民進黨彰化縣黨團召集人李俊諭說，颱風至今11天，許多受損作物為納入補助實在不公平，有農民種植作物不在公告災損作物的品項中，無法獲得補助，雖說現在還可以向公所通報，但等四方會勘曠日廢時，有的農民早已清除重新復育，「請問要拿什麼申報？」

溪州鄉芭樂農張龍潭也說，這次風災之後第一時間看不出農損，直到這幾天發現在枝幹上的芭樂長不大、陸續泛黃，根本無法採收，溪州的芭樂已損失超過5成，卻沒被納入公告農損範圍；他說，颱風影響的是各種作物，應更廣泛納入補償，並不是只有沿海的作物受災。

縣府農業處指出，小犬颱風導致農業天然災害，農業部公告彰化縣辦理「大豆、硬質玉米、落花生、甘藷、胡(芝)麻、胡蘿蔔、蘿蔔、洋蔥、山藥及青蔥」現金救助，這10項作物能較快公告是因農民較快向公所通報農損，且損傷面積累計很快就達到公告全縣的標準，有必要也會以照片代替會勘，農民就能盡快復耕。

針對各鄉鎮仍有不同作物的災損未被公告，農業處說，不在農業部公告的10種品項的其他作物所有損傷，仍可向土地所在地公所通報災損，災損達規定門檻，縣府就會組成勘災小組會勘，即便是現在才出現的延遲性災害也會受理，若非風災導致災損，也可請專業單位輔導改善。