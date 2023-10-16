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稱有人卡中捷藍線多年！綠營：盧秀燕更改路線及站點才是原因

中央社／ 台中16日電
台中捷運藍線規劃案延宕，市長盧秀燕今天說有人卡中捷。本報資料照／記者黃仲裕攝影
台中捷運藍線規劃案延宕，市長盧秀燕今天說有人卡中捷。本報資料照／記者黃仲裕攝影

台中捷運藍線規劃案延宕，市長盧秀燕今天說有人卡中捷，民進黨台中市議會黨團召開記者會回應，是盧秀燕上任後更改路線及站點，圖利特定人士，經費暴增才遲未獲核定。

民進黨總統參選人賴清德日前到台中市出席後援會成立大會時表示，他在行政院長任內核定台中捷運藍線綜合規劃，可惜後來改變路線，如果照前台中市長林佳龍版本沒改變路線，進度不是現在這樣，而且還改到有力人士家附近，令大家很失望。

盧秀燕上午在市議會答詢時對此表示，這個事情全台中市民都在看，有人卡中捷藍線那麼多年，希望以民為念，放手吧，給中部人中捷。

市議會民進黨團中午召開記者會一一反駁，市議員江肇國表示，藍線是前市長林佳龍任內救回來的，前市長胡志強任內推動BRT的時候，就清楚跟交通部說要放棄藍線，甚至捷運橘線也連帶被擱置，林佳龍上任後將BRT改為公車專用道才重啟捷運計畫，現在的藍線才能夠繼續推動。

江肇國說，但很可惜盧秀燕上任後更改路線、更改站點而且還圖利特定人士，造成整體計畫暴增了600多億元，所以才造成現在中央遲遲無法就綜合規劃做核定，這是非常清楚的一個過程。

在藍線規劃案核定部分，江肇國指出，林佳龍時代已經通過了可行性評估，如果接著的環評、綜合規劃能順利進行，不受到因政黨輪替而改變路線的話，現在捷運早就已經進度超前了。

民進黨市議員黃守達表示，捷運藍線是在林佳龍任內推動，於2018年完成捷運藍線的可行性評估，盧秀燕用胡志強時代的草案質疑林佳龍時期核定的路線，簡直張飛打岳飛，逃避更改路線的質疑，到底誰在卡、誰在推，盧市府應誠實面對。

民進黨市議員林德宇說，在2018年的可行性研究核定函內也清楚寫著，未來綜合規劃若與可行性研究差異過大，所增加的經費應由地方政府全額負擔，所以台中市政府在明知增加經費必須由市府負擔的前提下，還是要變更路線及站點，因此延宕捷運藍線的始作俑者是盧秀燕本人，不要再牽拖別人了。

台中捷運 林佳龍 盧秀燕

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