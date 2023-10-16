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台灣大道與惠中、文心路口改善照明 照亮行人夜間通行

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市建設局完成台灣大道與文心路、惠中路等2處路口照明改善，共更換6盞LED路燈及4支四壁燈桿，提供用路人清晰的視野環境。圖／中市府提供
中市建設局完成台灣大道與文心路、惠中路等2處路口照明改善，共更換6盞LED路燈及4支四壁燈桿，提供用路人清晰的視野環境。圖／中市府提供

台中市府加強夜間行人安全，轄內十大易肇事路口已由各局處完成改善，建設局更增設照明，增加行人可見度。建設局更於9月底，完成台灣大道與文心路、惠中路等2處路口照明改善，共更換6盞LED路燈及4支四壁燈桿，提供用路人清晰的視野環境。

建設局長陳大田說，台灣大道為台中最重要幹道，路寬逾60米，行人穿越馬路所需時間較長，長者或行動不便者，穿越所需時間可能更長，風險高。而文心路、惠中路2處路口周邊有捷運站、商場或加油站，人潮通行眾多且頻繁，因此優先改善照明。

陳大田說明，高流明路燈及四臂燈桿均採用演色性、照度更佳的LED節能燈具，改善原有黃光鈉燈易釀視覺昏暗情形，大幅提升路口平均照度，降低視線不清產生的碰撞意外。

陳大田強調，市府已將點亮城市列為推動重點，投入經費並持續滾動檢討施作成效，逐年推廣至全市重要幹道以保障用路人安全，打造安全及友善的夜間環境，落實「富市台中 行人安全」政策理念。

中市建設局完成台灣大道與文心路、惠中路等2處路口照明改善，共更換6盞LED路燈及4支四壁燈桿，提供用路人清晰的視野環境。圖／中市府提供
中市建設局完成台灣大道與文心路、惠中路等2處路口照明改善，共更換6盞LED路燈及4支四壁燈桿，提供用路人清晰的視野環境。圖／中市府提供
中市建設局完成台灣大道與文心路、惠中路等2處路口照明改善，共更換6盞LED路燈及4支四壁燈桿，提供用路人清晰的視野環境。圖／中市府提供
中市建設局完成台灣大道與文心路、惠中路等2處路口照明改善，共更換6盞LED路燈及4支四壁燈桿，提供用路人清晰的視野環境。圖／中市府提供

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