快訊

學習歷程檔案出了什麼問題 為何6成學生拿PDF檔作備審？

拜登：以色列必須對付哈瑪斯但非巴勒斯坦人 美避免戰事擴大

財運爆炸！本周「血型+生肖」最旺前5名組合公開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中捷爭議 盧秀燕：放手吧！有人卡中捷藍線很多年

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員江和樹指中央卡藍線，要求盧市府加把勁。記者陳秋雲/攝影
台中市議員江和樹指中央卡藍線，要求盧市府加把勁。記者陳秋雲/攝影

台中市長盧秀燕今天回應民眾黨議員質詢中捷藍線，盧秀燕緩緩地說，「有人卡中捷藍線那麼多年，放手吧！希望以民為念，給中部人藍線」。

台中市議會今進行定期會專案報告。議員江和樹說，副總統賴清德在選舉場上「潑髒水」，指盧市府更改藍線到「有力人士的家附近」，這種說法還要決戰中台灣？

江和樹問捷運藍線還要台中人等多久？江指出，高雄黃線83天通過，中央補助57.8億、地方配合42.2億；台中藍線168天沒下文，中央補助41.8億、地方配合58.2億，從這些數據可以看出中央「卡」台中。

盧秀燕說，有人卡中捷藍線那麼多年，「放手吧！希望以民為念」，給中部人藍線。江和樹說，盧秀燕任重道遠，台中人對藍線的希望都放在盧的身上。

國民黨議員劉士州問，賴清德說捷運藍線已由行政院核准，是真的嗎？盧秀燕表示，也許賴清德選舉太忙，忘記了藍線綜合報告是由交通部通過，但目前送行政院審核中。

盧秀燕也解釋，她並未改捷運藍線的路線，而是前市長林佳龍更動前市長胡志強任內的規劃，但林佳龍路線沒有跟沙鹿火車站共構，突彎進重劃區，引起地方非議，她才調回原來的胡志強路線，影響的民宅最少、經費最省且從台灣大道一路到底。

劉士州說，改路線的是前市長林佳龍，盧秀燕是「迷途知返」。

盧秀燕 林佳龍 賴清德 台中捷運 中捷

延伸閱讀

藍營大咖力挺侯友宜 盧秀燕感性喊出「他是我兄弟！」

賴清德批中捷藍線改到有力人士住家附近 蔡壁如：民進黨習慣潑髒水

賴清德指盧秀燕是藍線進度落後凶手 藍反批：凶手是他

賴清德酸捷運藍線 侯友宜：卡中捷的就是民進黨

相關新聞

中捷爭議 盧秀燕：放手吧！有人卡中捷藍線很多年

台中市長盧秀燕今天回應民眾黨議員質詢中捷藍線，盧秀燕緩緩地說，「有人卡中捷藍線那麼多年，放手吧！希望以民為念，給中部人藍...

「生態殺手」魚虎在台中現蹤？市府：將先請廠商捕撈

被視為日月潭生態殺手的魚虎在台中市現蹤？有市民反映，最近在帝國糖廠的星泉湖散步時，無意中看到池邊竟有像魚虎的魚類，擔心會...

招考森林護管員最高46K 林業保育署台中分署：有負重測試

農業部林業及自然保育署台中分署為招募山林守護生力軍，將於12月16日及17日招考森林護管員4名（原住民族應錄取至少1名）...

男子中風後手舉不高且腳無力 醫用「此治療」讓他恢復行走

1名60多歲的男性，日前突然出現左半邊手腳無力的症狀，電腦斷層檢查懷疑是梗塞型腦中風，除了藥物及復健外，還搭配靜脈雷射和...

水湳轉運站接國道 地方盼加速評估

水湳轉運中心定位為台中國道客運的轉運門戶，目前工程進度近5成，預計115年完工啟用。藍綠議員對是否設置銜接國道專用道，意...

賣回收攢錢 捐4輛救護車

65歲的王文志在台中市西區經營「捨得轉運站」，整天在垃圾堆中挑回收物，一點一滴存錢，存夠了全拿來捐救護車，16年來，「傻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。