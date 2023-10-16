中捷爭議 盧秀燕：放手吧！有人卡中捷藍線很多年

台中市長盧秀燕今天回應民眾黨議員質詢中捷藍線，盧秀燕緩緩地說，「有人卡中捷藍線那麼多年，放手吧！希望以民為念，給中部人藍線」。

台中市議會今進行定期會專案報告。議員江和樹說，副總統賴清德在選舉場上「潑髒水」，指盧市府更改藍線到「有力人士的家附近」，這種說法還要決戰中台灣？

江和樹問捷運藍線還要台中人等多久？江指出，高雄黃線83天通過，中央補助57.8億、地方配合42.2億；台中藍線168天沒下文，中央補助41.8億、地方配合58.2億，從這些數據可以看出中央「卡」台中。

盧秀燕說，有人卡中捷藍線那麼多年，「放手吧！希望以民為念」，給中部人藍線。江和樹說，盧秀燕任重道遠，台中人對藍線的希望都放在盧的身上。

國民黨議員劉士州問，賴清德說捷運藍線已由行政院核准，是真的嗎？盧秀燕表示，也許賴清德選舉太忙，忘記了藍線綜合報告是由交通部通過，但目前送行政院審核中。

盧秀燕也解釋，她並未改捷運藍線的路線，而是前市長林佳龍更動前市長胡志強任內的規劃，但林佳龍路線沒有跟沙鹿火車站共構，突彎進重劃區，引起地方非議，她才調回原來的胡志強路線，影響的民宅最少、經費最省且從台灣大道一路到底。

劉士州說，改路線的是前市長林佳龍，盧秀燕是「迷途知返」。