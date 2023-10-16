聽新聞
test
0:00 / 0:00
招考森林護管員最高46K 林業保育署台中分署：有負重測試
農業部林業及自然保育署台中分署為招募山林守護生力軍，將於12月16日及17日招考森林護管員4名（原住民族應錄取至少1名），候補4名，負責森林護管、林野巡視及林業相關工作，經甄試錄取，依考核結果逐年晉級，月薪最高可達46K，11月16日前報名。
林業保育署台中分署表示，這次招考森林護管員將來要在第一線從事森林保護的工作，資格上需具備身心健康，體格健壯，能耐勞苦並勝任高山地區林野工作，須通過第一階段2項術科測驗—實地騎乘循環檔機車及對於肌耐力極具挑戰的負重跑走(負重20公斤男生於12分內、女生於13分30秒內走完或跑完1500公尺)，才得參加第二階段的筆試及口試。
森林護管員甄試應考資格多元，只要年滿18歲，具原住民族身分者，高中職以上不限科系畢業，或國中畢業持有簡章所訂之工作經歷證明即可報考；非原住民族身分之一般考生，並非僅限森林相關科系才可報考，只要具高中職以上農科、海事（水產）、工（理）科畢業或符合普考林業技術、自然保育及水土保持工程類科應考資格者即可報名，詳情請見該分署簡章。
新進森林護管員每月薪酬自3萬1130元起，未來依考核結果最高可逐級晉升至4萬6695元，另可併計高山或偏遠地區加給再提高薪酬；執行高風險勤務，並可依項目與級別支給山地巡護作業費，且享有年終工作獎金、勞保、勞退、健保、員工年度休假補助及未休畢慰勞假加班費等福利。詳情可洽該分署人事室李小姐，聯絡電話(04)25150855轉163。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言