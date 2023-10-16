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陳永興漆藝展複合媒材 創作春生、夏長、秋收、冬藏

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
陳永興作品「福至心靈」形塑精美獨特的葫蘆造型燭台。圖／葫蘆墩文化中心提供
陳永興作品「福至心靈」形塑精美獨特的葫蘆造型燭台。圖／葫蘆墩文化中心提供

台中巿美術家接力展「漆—器欲難量 陳永興漆藝展」，即日起至11月12日在葫蘆墩文化中心展出，陳永興以木工、玻璃、陶瓷、金工與漆藝等複合媒材藝術創作，表現春生、夏長、秋收、冬藏四季意境。

葫蘆墩文化中心表示，豐原鄰近大雪山與八仙山兩座林場，是台灣木業發展重鎮，提供漆藝發展獨特條件，成為台灣漆藝文化的發源地。

漆藝家陳永興的父親當時經營外銷日本的木製品加工廠，他從小學習木藝漆畫，後來師承漆藝世家賴高山及賴作明學習脫胎漆藝、陶胎漆器技法，並赴日本研究漆藝文化，加上及鑽研雅樂尺八、茶藝、書法等東方文化道統，進而發展自身特色，展現「工巧藝精」的漆藝美學。

陳永興說，「器」不是單純的容器，而是一種生命觀，將器視為天地宇宙的載體，隨著四季轉換而滋長，更如人的氣度，可以海納百川。漆器能成為日常器物，在生活中積澱情感。

「夏夜星辰」藉由墨流造境、雲川水霧的飄渺靈動等精湛技法，使用螺鈿與彩繪表現空靈意境，營造變塗幻彩的深邃迷漾世界。

陳永興擅長以工筆手繪、貼灑金箔、貝殼粉末展現奢華典雅的漆藝特質，「清秋」、「坤靈」陶胎的錆繪技法展現書法墨韻的詩作意境；「福至心靈」以雲梯為概念，運用木工車製、上漆並鑲嵌石材，形塑精美獨特的葫蘆造型燭台。「沂水春風」漆器暈金技法表現春風意境，涵蘊孔學教育的內在修養，結合茶道書藝展現漆藝多元樣貌。

台中巿美術家接力展「漆—器欲難量 陳永興漆藝展」，即日起在葫蘆墩文化中心展出，陳永興作品「沂水春風」結合茶道書藝展現漆藝多元樣貌。圖／葫蘆墩文化中心提供
台中巿美術家接力展「漆—器欲難量 陳永興漆藝展」，即日起在葫蘆墩文化中心展出，陳永興作品「沂水春風」結合茶道書藝展現漆藝多元樣貌。圖／葫蘆墩文化中心提供
陳永興作品「夏夜星辰」營造變塗幻彩的深邃迷漾世界。圖／葫蘆墩文化中心提供
陳永興作品「夏夜星辰」營造變塗幻彩的深邃迷漾世界。圖／葫蘆墩文化中心提供

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