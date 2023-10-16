男子中風後手舉不高且腳無力 醫用「此治療」讓他恢復行走

1名60多歲的男性，日前突然出現左半邊手腳無力的症狀，電腦斷層檢查懷疑是梗塞型腦中風，除了藥物及復健外，還搭配靜脈雷射和靜脈營養治療，透過低能量雷射光，幫助神經功能的恢復。原本剛發生的手舉不高且腳無力情形，治療一個月後不但恢復行走，睡眠品質也有顯著提升。

長安醫院神經內科醫師陳惠萱說，患者有抽菸、高血壓病史，但並未有效控制，且膽固醇偏高，這些都是腦中風的危險因子。住院後透過核磁共振確認罹患梗塞型腦中風，給予藥物治療及復健。因患者擔心中風後遺症造成生活不便，建議以靜脈雷射和靜脈營養輔助治療，以增進康復效果。

她說，靜脈雷射治療是一種利用低能量、特定波長的雷射光進行的治療方法。臨床上應用範圍廣泛，包括腦中風或脊髓損傷等神經系統後遺症、三高、慢性疼痛、傷口癒合不佳、自律神經失調和睡眠障礙等。

陳惠萱說，根據臨床經驗，治療後患者通常會感覺精神體力變好、睡眠品質改善。患者原本無法走路，經治療後一個月內已恢復到不拿輔具也能獨自行走，晚上也比較容易入睡。

她說，抽菸及高血壓、高血糖、高血脂是常見的腦中風危險因子，患者應定期回診檢查和控制慢性病，保持良好的生活作息。若發生突發性的半邊身體麻木無力、吞嚥困難、口齒不清等症狀，應盡速就醫，才可以提高康復的機會。