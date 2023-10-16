快訊

華為新機7奈米製程突破美國封鎖 背後撐腰的是艾司摩爾

疑受以巴衝突影響 美房東軍刀狠桶巴裔6歲童26刀致死

高教龍頭也有招生危機？台大證實：15個寄存名額都在同一系

男子中風後手舉不高且腳無力 醫用「此治療」讓他恢復行走

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院神經內科醫師陳惠萱。圖／長安醫院提供
長安醫院神經內科醫師陳惠萱。圖／長安醫院提供

1名60多歲的男性，日前突然出現左半邊手腳無力的症狀，電腦斷層檢查懷疑是梗塞型腦中風，除了藥物及復健外，還搭配靜脈雷射和靜脈營養治療，透過低能量雷射光，幫助神經功能的恢復。原本剛發生的手舉不高且腳無力情形，治療一個月後不但恢復行走，睡眠品質也有顯著提升。

長安醫院神經內科醫師陳惠萱說，患者有抽菸、高血壓病史，但並未有效控制，且膽固醇偏高，這些都是腦中風的危險因子。住院後透過核磁共振確認罹患梗塞型腦中風，給予藥物治療及復健。因患者擔心中風後遺症造成生活不便，建議以靜脈雷射和靜脈營養輔助治療，以增進康復效果。

她說，靜脈雷射治療是一種利用低能量、特定波長的雷射光進行的治療方法。臨床上應用範圍廣泛，包括腦中風或脊髓損傷等神經系統後遺症、三高、慢性疼痛、傷口癒合不佳、自律神經失調和睡眠障礙等。

陳惠萱說，根據臨床經驗，治療後患者通常會感覺精神體力變好、睡眠品質改善。患者原本無法走路，經治療後一個月內已恢復到不拿輔具也能獨自行走，晚上也比較容易入睡。

她說，抽菸及高血壓、高血糖、高血脂是常見的腦中風危險因子，患者應定期回診檢查和控制慢性病，保持良好的生活作息。若發生突發性的半邊身體麻木無力、吞嚥困難、口齒不清等症狀，應盡速就醫，才可以提高康復的機會。

腦中風 患者 睡眠

延伸閱讀

53歲本土劇女星驚爆中風 「開腦引流續命」病況曝光

繳不出600元！獨居老醫師被妻捲走一生積蓄 今中風貧病無人問

預防中風服用抗凝血劑，含維他命K的這些食物不可多吃！必知6件事 自行停藥很危險

易淑寬為子移居花蓮 驚傳中風曝現況

相關新聞

「生態殺手」魚虎在台中現蹤？市府：將先請廠商捕撈

被視為日月潭生態殺手的魚虎在台中市現蹤？有市民反映，最近在帝國糖廠的星泉湖散步時，無意中看到池邊竟有像魚虎的魚類，擔心會...

男子中風後手舉不高且腳無力 醫用「此治療」讓他恢復行走

1名60多歲的男性，日前突然出現左半邊手腳無力的症狀，電腦斷層檢查懷疑是梗塞型腦中風，除了藥物及復健外，還搭配靜脈雷射和...

水湳轉運站接國道 地方盼加速評估

水湳轉運中心定位為台中國道客運的轉運門戶，目前工程進度近5成，預計115年完工啟用。藍綠議員對是否設置銜接國道專用道，意...

賣回收攢錢 捐4輛救護車

65歲的王文志在台中市西區經營「捨得轉運站」，整天在垃圾堆中挑回收物，一點一滴存錢，存夠了全拿來捐救護車，16年來，「傻...

南投茶博人潮破紀錄 創1.7億商機

南投世界茶業博覽會昨以經典活動「千人茶會」畫下句點，場面壯觀。南投縣長許淑華說，為期9天茶博活動人吸引超過90萬人次，茶...

3億徒步區淪蚊子路 彰縣擬改善

斥資3億多元的彰化縣伸港鄉濱二路，路中有16公尺寬的人行徒步區是最大特色，預期引進人潮形成商圈，但到前天正好通車滿1年，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。