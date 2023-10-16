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賣回收攢錢 捐4輛救護車

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
「捨得轉運站」站長王文志（右），16年來捐出4輛救護車。圖／台中市政府提供
「捨得轉運站」站長王文志（右），16年來捐出4輛救護車。圖／台中市政府提供

65歲的王文志在台中市西區經營「捨得轉運站」，整天在垃圾堆中挑回收物，一點一滴存錢，存夠了全拿來捐救護車，16年來，「傻瓜的希望工程」始終如一。他昨天捐出第4輛救護車「捨得4號」，由消防局長孫福佑代表受贈。

2007年，王文志的獨子患先天性糖尿病，半夜全身痙攣、意識不清，打119由救護車送醫，救回一命。他的母親2個月內4度不明原因昏倒，靠救護車及時送醫，他發願要捐救護車救人，沒想到持續至今已送出4輛。

王文志10幾年前擺攤賣早餐、賣麵食，想到可以拿回收物籌錢，於是在住家成立「捨得轉運站」，名片上印自己的心願、公告在店門口，不少人把用不到的二手物品交給他變賣，來店吃早餐、吃麵的顧客或路人，陸續送家中可用物資，還有人每年或每月固定捐助。

他每天凌晨4點多起床，忙到下午3點，整理回收物、變賣後，一筆一筆記下回收所得。8年前，他用3年存到第一筆錢，花130萬元買救護車捐給台中市衛生局，第2個3年，再買救護車捐給南投縣鹿谷鄉衛生所

資源回收利潤愈來愈微薄，他轉往跳蚤市場開源，賣起堪用二手衣、二手物，常清晨4時就出門，賣到下午2時收工回家，存一個個銅板，聚沙成塔。

也有人把「捨得轉運站」當垃圾場，隨意丟棄便當、破衣服等，甚至酸臭爬滿小蟲，但他只能提醒自己「歡喜做、甘願受」，把人人嫌棄的垃圾，化成愛心。

因考量基本型救護車配備仍不足，王文志動念要捐頂級救護車，這次聯合盛安環保公司、台億營造，花了5年累積450多萬元才達標，昨天捐出「捨得4號」，送給台中市消防局第七救災救護大隊。

救護車 台中市 衛生所

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